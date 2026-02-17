白桃と黄桃のリッチな香りのハーモニー「フリスク フルーティーフレッシュ　ピーチミックス」が2026年3月2日(月)に期間限定で新登場！

クラシエ株式会社（フーズカンパニー）

クラシエ株式会社（フーズカンパニー）は、白桃と黄桃のリッチな香りが楽しめる大粒タブレット「フリスク フルーティーフレッシュ ピーチミックス」を2026年3月2日（月）から全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストアなどで販売いたします。

「フリスク フルーティーフレッシュ ピーチミックス」は、口に入れた瞬間に、黄桃と白桃のリッチな香りが広がり、その味わいが長続きする大粒タブレットです。ビタミンCを配合しており、手軽にビタミンCを補給しながら、味わいを楽しむことができます。おいしさで気持ちをリフレッシュできるとともに、口さみしさや空腹感を健康的に紛らわせます。

【商品概要】

■商品名：フリスク フルーティーフレッシュ ピーチミックス

■発売日：2026年3月2日(月)

■容量：31.5ｇ（45粒）

■特長：

・口に入れた瞬間に黄桃と白桃のリッチな香りが広がり、その味が長続きする

・「ビタミンC」配合で手軽にビタミンCを摂ることができる

・おいしさを楽しみながら、健康的に口さみしさや空腹感を紛らわせる

・気持ちをリフレッシュ、リラックスできる

・0.7g/2層構造、三角形のタブレット

