白桃と黄桃のリッチな香りのハーモニー「フリスク フルーティーフレッシュ　ピーチミックス」が2026年3月2日(月)に期間限定で新登場！

クラシエ株式会社（フーズカンパニー）

クラシエ株式会社（フーズカンパニー）は、白桃と黄桃のリッチな香りが楽しめる大粒タブレット「フリスク フルーティーフレッシュ ピーチミックス」を2026年3月2日（月）から全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストアなどで販売いたします。




「フリスク フルーティーフレッシュ ピーチミックス」は、口に入れた瞬間に、黄桃と白桃のリッチな香りが広がり、その味わいが長続きする大粒タブレットです。ビタミンCを配合しており、手軽にビタミンCを補給しながら、味わいを楽しむことができます。おいしさで気持ちをリフレッシュできるとともに、口さみしさや空腹感を健康的に紛らわせます。



【商品概要】




■商品名：フリスク フルーティーフレッシュ ピーチミックス


■発売日：2026年3月2日(月)


■容量：31.5ｇ（45粒）


■特長：


・口に入れた瞬間に黄桃と白桃のリッチな香りが広がり、その味が長続きする


・「ビタミンC」配合で手軽にビタミンCを摂ることができる


・おいしさを楽しみながら、健康的に口さみしさや空腹感を紛らわせる


・気持ちをリフレッシュ、リラックスできる


・0.7g/2層構造、三角形のタブレット




【本リリースに関するお客様からのお問合せ先】


クラシエ株式会社　フーズお客様相談室


TEL：0120-202903