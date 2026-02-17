白桃と黄桃のリッチな香りのハーモニー「フリスク フルーティーフレッシュ ピーチミックス」が2026年3月2日(月)に期間限定で新登場！
クラシエ株式会社（フーズカンパニー）
クラシエ株式会社（フーズカンパニー）は、白桃と黄桃のリッチな香りが楽しめる大粒タブレット「フリスク フルーティーフレッシュ ピーチミックス」を2026年3月2日（月）から全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストアなどで販売いたします。
「フリスク フルーティーフレッシュ ピーチミックス」は、口に入れた瞬間に、黄桃と白桃のリッチな香りが広がり、その味わいが長続きする大粒タブレットです。ビタミンCを配合しており、手軽にビタミンCを補給しながら、味わいを楽しむことができます。おいしさで気持ちをリフレッシュできるとともに、口さみしさや空腹感を健康的に紛らわせます。
【商品概要】
■商品名：フリスク フルーティーフレッシュ ピーチミックス
■発売日：2026年3月2日(月)
■容量：31.5ｇ（45粒）
■特長：
・口に入れた瞬間に黄桃と白桃のリッチな香りが広がり、その味が長続きする
・「ビタミンC」配合で手軽にビタミンCを摂ることができる
・おいしさを楽しみながら、健康的に口さみしさや空腹感を紛らわせる
・気持ちをリフレッシュ、リラックスできる
・0.7g/2層構造、三角形のタブレット
【関連リンク】
フリスク ブランドサイト https://www.frisk.jp/
フリスク 公式X https://twitter.com/FRISK_JPN
クラシエ フーズ Xアカウント https://twitter.com/Kracie_foods
クラシエ ホームページ https://www.kracie.co.jp/
【本リリースに関するお客様からのお問合せ先】
クラシエ株式会社 フーズお客様相談室
TEL：0120-202903