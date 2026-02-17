[イベント開催レポート] 地域連携・食育活動（東京・杉並区）大阪・関西万博で大好評！マヨネーズ＆和のサンドイッチ作りに挑戦～

ケンコーマヨネーズ株式会社

ケンコーマヨネーズ株式会社（東京本社：東京都杉並区、代表取締役社長：島本 国一、以下「当社」）は、杉並区にお住まいの方に向けて食育活動を実施しましたので、当日の様子をご紹介します。

食育活動は、12月14日（日）はゆうゆう西荻北館、1月24日（土）はコミュニティふらっと方南（どちらも東京都杉並区）にて実施し、お子様からご年配の方まで、計34名（12月：16名、1月：18名）の方にご参加いただきました。

プログラム内容は、マヨネーズ作り、和惣菜を使った和のサンドイッチ「和Oh!!SANDWICH(R)」の調理、実食を行うワークショップです。これは2025年夏の大阪・関西万博で好評いただいた「和Oh!!SANDWICH(R)」のサラダ料理教室と同じ内容になります。

マヨネーズ作りでは、卵黄、塩、酢、油をボウルに入れて混ぜていきます。各材料をいれるタイミングや混ぜ方がポイントで、参加者は講師の説明やお手本を見ながら真剣な眼差しで取り組んでいました。

「和Oh!!SANDWICH(R)」の調理では、食パンにきんぴらごぼうなどの和惣菜や野菜、タマゴサラダ、お肉など、「こんなにたくさん具材をのせて大丈夫かな？」と疑問を持たれるほどたっぷりの具材を挟みこみます。

最後にお好みの量の手作りマヨネーズを乗せて完成です。そんなボリューム満点のサンドイッチをカットすると色鮮やかで具材感たっぷりの断面が現れます。それを見た参加者からは思わず笑みがこぼれていました。

また、参加者から「材料を混ぜるのが楽しかった」、「綺麗に美味しくできてよかった！」 、「家でも試してみたい」といったお声もあがり、会場は終始賑わっていました。

当社では、地域の小学校やコミュニティーセンターなどで継続的に食育活動を実施しています。

今後も、食を通じた地域貢献活動や食育活動に積極的に取り組んでまいります。

※本資料に使用している画像は、掲載許可をいただいております。

