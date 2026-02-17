東京の住宅街でアルパカ9頭と暮らす「アルパカ姉さん」初の絵本作品『アルパカレイちゃんのヘンテコなしつもん』が3月17日発売

株式会社プレジデント社

東京・町田市の静かな住宅街。

そこに、9頭のアルパカと人が過ごす一軒の民家があります。

“本物のアルパカ親子”と著者がともに生きる日常から生まれた絵本が、

『アルパカレイちゃんのヘンテコなしつもん』です。

本書は、株式会社プレジデント社より2026年3月17日に発売されます。

東京・町田市の民家で暮らすアルパカたち。穏やかで人懐っこい性格。（撮影：小禄慎一郎）

▼著者について

著者は、ぎょうぶ としこさん。

アルパカをこよなく愛し、東京・町田市の民家で、現在9頭のアルパカを飼育しながら暮らしています。

日本には約400頭のアルパカがいますが、そのほとんどが動物園や牧場、商業施設等で飼育されており、民家でアルパカを飼育している人はほとんどいません。都市部の住宅街でアルパカと日常を共にするという、国内でも極めて珍しいライフスタイルの持ち主です。

アルパカを飼育したいと思ったきっかけは、「アルパカは癒しの動物だ」とテレビで知ったこと。

アルパカ飼育を始めるまで10年間の準備期間を経て、2019年に400坪の敷地を持つ民家を取得し、アルパカハウスと命名。アルパカを2頭迎えました。

これまで購入したアルパカは6頭、アルパカハウスで生まれたアルパカは7頭。現在9頭のアルパカを飼育中。

アルパカを見つめながら暮らす中で、親子の距離感、見守ることの意味、言葉を持たない存在との信頼関係など、人間社会にも通じる多くの気づきを得るようになりました。

本業は、介護や看護事業が主軸の会社の経営者。

現在、介護、看護、福祉、クリニック、教室事業、ベーカリーなど16の事業所を経営し、従業員数は約160人。看護師資格を活かして訪問看護にも携わっています。

自身が運営する介護施設ではアルパカと入所者がふれあう機会を設けたり、アルパカハウスでこども食堂を開いたりして、アルパカを通じて地域の人々をつないでいます。

2025年には町田市に「東京アルパカベーカリー」をオープン。アルパカの形をしたスコーンなどオリジナル商品を販売。町田東急ツインズでも週に2回販売をするまでに成長しています。

私生活では、6人の子供と19人の孫をもつ「ビッグママ」。

それぞれの個性を伸ばすという育児方針のおかげで、子どもたちは、日本でトップクラスのバレエダンサーや某有名テーマパークでのダンサー、チアダンスの世界チャンピオンなど多方面で活躍しています。

自身の子育て経験を発信するラジオ番組・FMサガミ「刑部登志子の親ばか子育てトーク」でのラジオ出演経験あり。

『アルパカレイちゃんのヘンテコなしつもん』著者のぎょうぶ としこさん。2026年6月に70歳を迎えるが、初の絵本制作や「東京アルパカベーカリー」の経営など、新たな挑戦を続けている。（撮影：小禄慎一郎）▼作品について

本書の主人公は、アルパカの子ども「レイちゃん」。

レイちゃんがママアルパカに投げかける、

「もし、わたしがトイレに流されちゃったらどうする？」

「イチゴと間違えて食べられちゃったらどうする？」

「もしママがわたしのことを忘れちゃったらどうする？」

といった“ヘンテコなしつもん”は、

実際のアルパカ親子のしぐさや関係性を日々観察してきた、

著者自身の視点から生まれたものです。

本作が初の絵本作品。

絵本に描かれる場面の多くは、

・親アルパカが少し離れた場所から子どもを見守る姿

・寄り添う時間と、あえて距離を取る時間

・言葉を交わさずとも伝わる安心感

など、著者がアルパカ9頭と暮らす日常そのものがベースとなっています。

「かわいい」「癒やし」にとどまらず、

“守られているとはどういうことか”

“親子の関係とは何か”

静かに、しかし深く問いかける一冊です。

本書は、

・動物が好きな方

・アルパカに関心のある方

・自然や生きものとの共生に惹かれる方

・忙しい日常の中で、心を整える時間を求める大人

・親子で同じ本を読み、感じたことを共有したい家庭

など、幅広い読者層に向けて描かれています。

▼ご取材について

・東京の住宅街でアルパカ9頭が暮らす驚きの光景

・アルパカ親子の実際の様子と絵本のシーンの対比

・「なぜ都会でアルパカと暮らす道を選んだのか」という刑部さんの人生ストーリー

といった切り口での映像化・人物取材が可能です。

2025年にアルパカハウスで生まれた赤ちゃんアルパカ。著者はアルパカレイちゃんのイラストを描くとき、このアルパカを見ながらイメージを膨らませた。（撮影：小禄慎一郎）▼著者プロフィール

ぎょうぶ としこ

東京・町田市在住。

看護師、ケアマネージャー、有限会社G代表取締役、NPO法人きらら代表。

長野県出身。看護師として救急医療や米国での臨床経験を経て、在宅ケアの道へ。ある日、「みんなを癒す場所を作りたい！」と思い立ち、東京都町田市の民家でアルパカの飼育をスタート。現在はクリニック・会社経営や訪問看護の傍ら、９頭のアルパカたちとともに、障がいを持つ子どもたちや地域の人々をつなぐ活動をしています。

私生活では6人の子どもと19人の孫を持つ「ビッグママ」。著書に『「最高の死に方」はそんなに難しくないみたい』（総合法令出版）。「命の温もり」と「家族の絆」をテーマに、心に寄り添う作品を紡いでいます。

本作『アルパカレイちゃんのヘンテコなしつもん』が初の絵本作品。

▼書誌情報

書名：アルパカレイちゃんのヘンテコなしつもん

著者：ぎょうぶ としこ

出版社：株式会社プレジデント社

発売日：2026年3月17日

定価：1400円＋税

判型：B6変形・上製

ページ数：48ページ

Amazonページ：https://www.amazon.co.jp/dp/4833425971