アイコンブーツをアップデートした「The Limited Release Collection」シリーズより2026年春夏シーズンの新作が登場！

ティンバーランド（Timberland）は、ブランドを代表するアイコンブーツをベースに素材やデザイン、カラーを都会的にアップデートした「ザ リミテッド リリース コレクション（The Limited Release Collection）」の2026年春夏シーズンの新作を2月より順次発売いたします。

「ザ リミテッド リリース コレクション」は、歴史ある定番モデルとしての伝統とクラシックなスタイルを留めつつ、最新の機能素材やデザイン技巧を付加し、さらに都会的で洗練された配色によって進化を遂げたブーツコレクションです。今シーズンは、ティンバーランドを象徴するアイコンブーツ“6インチ プレミアムブーツ”をはじめ、ハイキングブーツの名品“ユーロハイカー（EURO HIKER） ”、高機能ハイキングシューズ“ワールドハイカー（WORLD HIKER）”、1990年代を代表する名作ブーツ“モック トゥ（MOC TOE）”、ハンドソーンモカシンシューズ “スリーアイ ビブラム ソール ミュール （ 3-EYE VIBRAM SOLE MULE）”の全5型8種をご用意いたしました。

“6インチ プレミアムブーツ”は、オリジナルのシルエットはそのままにアッパー全体をウーブンレザーで構築することでラグジュアリーなムードを放つ1足に仕上げ、ライトベージュとオリーブの2カラーを展開。“ユーロハイカー”は、ゴアテックス(R)︎（GORE-TEX(R)︎）を搭載したフルグレインレザーで仕上げることで洗練されたアウトドアライフスタイルの雰囲気を醸し出し、ライトベージュとブラックの2カラーをそろえました。 “ワールドハイカー”は、日本では約10数年ぶりの復刻を果たすだけでなく、国内初展開のローカット仕様かつゴアテックス(R)︎を搭載し、ダークグリーンとブラックをラインナップ。“モック トゥ”は、アッパーに切り返しデザインを採用し、ブラックスエードとフロック加工を施した毛足の長いスエードで構築することで表情豊かに仕上げました。“スリーアイ ビブラム ソール ミュール”は、着脱の容易さと快適性を高めたミュールタイプにアップデートしたラストカラーが登場します。

価格は、“6インチ プレミアムブーツ”が49,500円（税込）、“ユーロハイカー”が41,800円（税込） 、 “ワールドハイカー”が37,400円（税込） 、 “モック トゥ”が30,800円（税込） 、 “スリーアイ ビブラム ソール ミュール”が35,200円（税込） となります。

発売日は、 “6インチ プレミアムブーツ”と“ユーロハイカー”が2月20日（金）に東京・代官山の『ティンバーランド ブティック トウキョウ（Timberland Boutique Tokyo）』で先行発売後、2月24日（火）より公式オンラインストアやその他の直営店、正規取扱店舗でも取り扱いを開始いたします。また、 “モック トゥ”は5月、 “ワールドハイカー”と“スリーアイ ビブラム ソール ミュール”は6月に順次発売予定となっております。

詳細はこちら。(https://www.timberland.co.jp/Tier0-fw24.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=ss26_the_limited_release_collection)

■「 The Limited Release Collection 」2026年春夏シーズン詳細

“プレミアム 6インチ ブーツ メンズ”

49,500円（税込）

“ユーロ ハイカー GTX ブーツ メンズ”

41,800円（税込）

“ワールド ハイカー GTX ハイキング ブーツ メンズ”

37,400円（税込）

“ヘリテージ GTX モックトゥ ミッド メンズ”

30,800円（税込）

“スリーアイ(3eye) ビブラム ソール ミュール メンズ”

35,200円（税込）

＜取り扱い店舗＞

Timberland Boutique Tokyo

Timberland 伊勢丹新宿PC4

Timberland 渋谷PARCO

Timberland 名古屋PARCO

Timberland なんばパークス (2月24日(火)から3月26日(木)まで一時休業)

Timberland ルクア イーレ

Timberland キャナルシティ博多

Timberland 公式オンラインストア

正規取扱店舗

＜ティンバーランドについて＞

1973年にアメリカ・ニューハンプシャー州ストラザムで創業し、ニューイングランドの厳しい自然の環境で働く人々のためにデザインされたオリジナル イエローブーツで世界的な認知を獲得したグローバルブランドです。ルーツには、厳しい自然を生き抜くための機能美と揺るがないクラフトマンシップが息づき、自然と都会、ワークとファッションの境界を越え、スタイル・イノベーション・カルチャーの交差点で新たな価値を発信し続けています。洗練された無骨さをまとったティンバーランドのアイテムは、着る人に自信と行動力を与え、どんな瞬間も、自分らしく、しなやかに歩む力となってくれるでしょう。

＜掲載クレジット＞

ティンバーランド／VF ジャパン

T： 0120-558-647

URL： https://www.timberland.co.jp/(https://www.timberland.co.jp/)