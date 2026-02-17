「ひとえ・奥ぶたえ用マスカラ」に新色が登場。重くならずに目パッチリ！透明感あふれる深みの紺〈ディープネイビー〉。

イミュ株式会社

アイプチ(R)　ひとえ・奥ぶたえ用マスカラ〈ディープネイビー〉（イメージ）

イミュ株式会社（所在地：東京都中央区）が展開する「アイプチ(R)」から、カールキープ力の高さとにじみにくさを追求した「ひとえ・奥ぶたえ用マスカラ」の新色が登場。2026年3月4日（水）より発売します（※1）。



ひとえ・奥ぶたえの目もとは、「パッチリ見せたい！」がマスカラ選びのいちばんのポイント。


ただ、ブラック以外の色は目力が出にくいと感じる一方で、抜け感のある色にも挑戦したいという声も。アイプチ(R)では、そのようなひとえ・奥ぶたえの願いに応えるため、新色〈ディープネイビー〉を提案します。



〈ディープネイビー〉は、「ブラックを感じるネイビーのベースカラー」を採用。ネイビーならではの洗練された印象と、ブラックをまとったようなパッチリとした目もとを両立します。「3色のパール（ブルー・イエロー・レッド）」をブレンドすることで、ベースカラーを際立てながらまつげに透明感をプラス。深みのあるカラーでありながら、重くならずにスッと抜けるようなパッチリとした目もとを叶えます。さらに、白目を澄んで見せ、洗練されたまなざしを演出します。



（※1）2026年3月11日（水）より、Amazon.co.jp、楽天市場でも発売開始。一部お取り扱いのない店舗がございます。


★「Eyeputti」「アイプチ」は登録商標です。



【新色概要〈ディープネイビー〉】


製品名：アイプチ(R)　ひとえ・奥ぶたえ用マスカラ（販売名：アイプチ(R)　ビューティ マスカラ）


色数＆色名：全1色〈ディープネイビー〉


価格：1,320円（税込）


発売日：2026年3月4日（水）より新発売（※2）


販売場所：全国のバラエティストア、イミュ公式オンラインストア（※2）


アイプチ(R)公式サイト：https://www.eyeputti.jp


イミュ公式オンラインストア：https://www.imju.jp/shop/c/c1030



アイプチ(R)　ひとえ・奥ぶたえ用マスカラ〈ディープネイビー〉

【新色特長〈ディープネイビー〉】


「目パッチリ」と「抜け感」を両立！ひとえ・奥ぶたえのための色設計。


透明感あふれる深みの紺〈ディープネイビー〉


◆深みカラーでも、重くならずにパッチリとした目もとを実現。


- 「ブラックを感じるネイビーのベースカラー（顔料）」を採用。ネイビーの洗練さを感じさせながらも、ブラックのようなクッキリとした発色で、パッチリとした目もとを叶えます。
- 「3色のパール（ブルー・イエロー・レッド）」をバランスよくブレンド。ブルーパールがネイビーのベースカラーを際立たせ、イエローとレッドのパールがまつげに光を集めてツヤときらめきをプラス。透明感のある、軽やかな目もとに仕上げます。

◆白目を澄んで見せ、洗練されたまなざしを演出。



アイプチ　ひとえ・奥ぶたえ用マスカラ〈ディープネイビー〉　色設計


【製品特長〈アイプチ(R)　ひとえ・奥ぶたえ用マスカラ　全色共通〉】


1．アイラッシュカーラーでつくったまつげのカールを瞬時に固定、1日中キープ


- 独自技術により、まつげの表面に耐水性・耐油性に優れた被膜を形成。「カールキープ力の高さ」と「にじみにくさ」を両立しながらも、しなやかな質感のまつげを実現しました。
- 〈瞬間ロック成分（※3）〉が、アイラッシュカーラーでつくったまつげのカールを、塗った瞬間からガチッと固定します。
- 〈形状記憶ポリマー（※4）〉が、まぶたの重みに負けずに、塗りたてのまつげの角度を長時間キープします。

（※3）ポリエチレン・コメヌカロウ・トリメチルシロキシケイ酸　（※4）ポリメチルシルセスキオキサン



アイプチ(R)　ひとえ・奥ぶたえ用マスカラ　独自技術

2．水分・油分・こすれによるにじみまでしっかり防ぐ


- 〈汗・涙プルーフ〉〈皮脂プルーフ〉〈こすれプルーフ〉により、汗・涙などの水分や皮脂などの油分の他、まばたきによるにじみまでもしっかり防ぎます。

3．目頭から目尻までのまつげを余すことなくしっかりキャッチ


- 〈なぎなた型ブラシ〉を採用。ブラシ先端部のゆるやかなカーブが、まぶたに隠れたまつげの根もとにグッと入り込むため、目頭から目尻までの毛を残さずに塗ることができます。


アイプチ(R)　ひとえ・奥ぶたえ用マスカラ　なぎなた型ブラシ

4．まつげをいたわる美容保湿成分〈加水分解シルク〉〈アロエベラエキス〉〈ホホバ油〉を配合



【カラーラインアップ〈アイプチ(R)　ひとえ・奥ぶたえ用マスカラ　全色〉】



アイプチ　ひとえ・奥ぶたえ用マスカラ　新色（仕上がりイメージ）


アイプチ(R)　ひとえ・奥ぶたえ用マスカラ　定番色（仕上がりイメ―ジ）


【使用上の注意】


本品は「カールキープ力の高さ」と「にじみにくさ」を追求した処方のため、落とす時には、ポイントメイクアップリムーバーをお使いください。



【アイプチ(R)について】


「Eyeputti」「アイプチ」は登録商標です。1967年に“簡単にふたえまぶたをつくれるアイテム”として誕生した「アイプチ(R)」。以来、「アイプチ(R)」という名称は、時にはふたえまぶた化粧料全般を指して使われることもありますが、実は「アイプチ(R)」と呼べるのはイミュの製品だけです。


ひとえ・奥ぶたえの方の目もとをより美しく見せること、どんな願いも叶えるブランドであるために、日々研究開発を続け、2020年、ひとえ・奥ぶたえを活かしてもっと目をパッチリ見せられる、今までにないメイクアップシリーズを発売しました。


【お客様のお問い合わせ】


イミュ


所在地：104-0061 東京都中央区銀座4-8-10


TEL：0120-371367


