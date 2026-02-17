黒田養蜂園のパティスリーが「スイーツアトリエ ミエル」として2026年2月20日リニューアルオープン

株式会社８

黒田養蜂園（所在地：栃木県鹿沼市）は、併設するパティスリー「Dolce Miele（ドルチェミエーレ）」を「SWEETS ATELIER Miel（スイーツアトリエ ミエル）」として、2026年2月20日（金）にリニューアルオープンいたします。



今回のリニューアルでは、店舗の改修も行い、「贈りたくなる、はちみつの物語をスイーツで描く。」をコンセプトに、空間・商品ともに新しいはちみつのパティスリーへと生まれ変わります。

養蜂園で育てたはちみつの個性を生かし、味わいだけでなく、見た目や物語としても楽しめるスイーツを、一つひとつ丁寧に仕立てていきます。

■ブランドコンセプト

「贈りたくなる、はちみつの物語をスイーツで描く。」

SWEETS ATELIER Mielの焼き菓子

ミツバチが育む自然の恵み、はちみつには、

季節の花や大地の香り、その土地ならではの個性が詰まっています。

パティスリー「Miel」は、養蜂園100年の歩みの中で受け取ってきた

自然の豊かさと物語を、スイーツというかたちで表現する “はちみつで描くスイーツアトリエ”です。

見た目の美しさ、素材の組み合わせ、口にした瞬間の余韻まで。

ひとつひとつのスイーツに、はちみつのやさしい甘さと物語を重ね、

自分へのご褒美にも、大切な人に贈りたくなる一品を生み出しています。



季節とともに移ろう素材を取り入れながら、

今日もMielは、はちみつでスイーツを描き続けます。

■ メニュー

はちみつを主役に、素材の持ち味を生かしたスイーツ。

焼き菓子やケーキひとつひとつに、

はちみつのやさしい甘さと物語を込めています。

Mielケーキ

はちみつの香りと余韻を軸に、味わいと構成を見直し、ケーキをリニューアルしました。

見た目からも“はちみつのパティスリー”を感じられるよう、これまでの美味しさはそのままに、

余韻まで心地よく楽しめるケーキに仕上げました。

Miel ロールケーキ

黒田養蜂園のはちみつを主役に口どけまで丁寧に仕立てた、見た目も可愛いケーキ。

定番のロールケーキをはじめ、「はちみつの旨み」を引き立てる、季節ごとに変わるケーキは、パティシエの経験と技術を生かして仕上げています。

Mielロールケーキ 1,800円（税込）蜂蜜屋さんのカマンベールチーズタルト(イメージ)蜂蜜屋さんのカマンベールチーズタルト

香ばしく焼き上げたクッキー生地に、デンマーク産の高級クリームチーズとたっぷりの国産蜂蜜、生クリームで仕立てた、蜂蜜屋ならではのカマンベールチーズタルトです。

とろ～り食感でチーズ好きには、たまらない美味しさです。

BAKED（焼き菓子）

黒田養蜂園が厳選したはちみつを使用し、ひとつひとつ丁寧に焼き上げた焼き菓子。

フィナンシェやブラウニー、スコーンなど、はちみつの優しい甘さと素材の風味を生かした味わいは、毎日のおやつにも、大切な方への贈り物にもおすすめです。

クロワッサンハニーラスク 800円(税込)焼きたてクロワッサンハニーラスクハニーラスク

店内に広がるはちみつの香りの源はクロワッサンハニーラスク。

オリジナルギフト箱のお土産用に加え、

店舗でしか味わえない「焼きたてクロワッサンハニーラスク」もご用意しています。

はちみつの香りと食感を楽しめる一品として、お土産にもおすすめです。

HONEY GELATO（ハニージェラート）

はちみつをたっぷり使用し、素材の風味を大切に仕立てた、Mielのジェラート。

牛乳は那須の千本松牧場の生乳を使用し、蜂蜜には黒田養蜂園の国産蜂蜜を合わせています。はちみつの香りや余韻を楽しめるよう、甘さは控えめに、口どけと後味のバランスを整えました。

はちみつの種類や季節の素材に合わせて仕立てることで、素材それぞれの個性が際立つ味わいに。

季節ごとに変わるフレーバーも、ぜひお楽しみください。



使用する蜂蜜は、黒田養蜂園が100年を超えて培ってきた知識と経験をもとに、素材に合わせて選び、組み合わせています。

ハニージェラート

■ お店の内装について

はちみつのパティスリー「スイーツアトリエ」としての世界観を、空間からも感じていただけるよう、内装をリニューアル。天井には、蜂の巣をモチーフにした六角形の意匠を取り入れ、はちみつを思わせる色合いと、やわらかな光の広がりを演出しました。アーチ状の壁や、奥行きを感じる構成により、視線が自然に抜け、店内全体がやさしくつながる設計にしています。

はちみつのやさしさ、素材の温もり、そして心地よい余白。

スイーツと同じ考え方で整えた空間で、ゆっくりとお菓子選びをお楽しみいただけます。

はちみつを思わせる色合い蜂の巣をモチーフにした六角形の意匠

■ ️リニューアルオープニングイベント 2/20（金）～2/23（月）

リニューアルを記念し、ご来店いただいたお客様には、一部商品を特別価格での販売や、プレゼントをご用意しています。

Miel オープニングイベント

また、3月には、黒田養蜂園、SHOKU LAB.HoneyBee、SWEETS ATELIER Mielの3店舗を含む

KURODA HONEY VILLAGEにて、「みつばち感謝祭」の開催を予定しています。

KURODA HONEY VILLAGEは、はちみつをとことん楽しめる場所として、これからも進化を続けていきます。

リニューアル当日はもちろん、3月のイベントにもぜひお越しください。



イベントの詳細は、公式ホームページおよび各店舗のInstagramにて随時お知らせいたします。

■ 店舗情報

店 舗 名：SWEETS ATELIER Miel（スイーツアトリエ ミエル）

所 在 地：〒322-0048 栃木県鹿沼市村井町291-1

リニューアルオープン日：2026年2月20日（金）

営 業 時 間：10:00 - 18:00

定休日：毎週火曜日(祝日の場合は翌日振替)

Mie外観■ 関連店舗・公式情報

・黒田養蜂園公式サイト

https://www.kuroda-honey.com/

・黒田養蜂園 公式Instagram

https://www.instagram.com/honeykuroda888/

・SHOKU LAB.HoneyBee 公式Instagram

https://www.instagram.com/honeyb8383/

・SWEETS ATELIER Miel 公式Instagram

https://www.instagram.com/miel_kanuma/