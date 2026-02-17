耳かきの新発売、綿棒の次の選択肢に。「ミミクロン ソフトタイプ」楽天で販売開始

株式会社 川崎エンジニアリング

株式会社川崎エンジニアリング（本社：愛媛県松山市／代表：川崎和博）は、使い捨て耳かき「ミミクロン」シリーズの新商品として『ミミクロン ソフトタイプ』を2026年2月4日より楽天市場で販売開始しました。

40本入り。使い捨てで毎回清潔に

ブラシ部にはエラストマー樹脂を採用し、軽い力でも耳の形状にフィットしやすい硬さへ調整。

先端はよりやわらかくしつつ、必要なコシも残すことで、綿棒での耳掃除に物足りなさや刺激を感じる方にも取り入れやすい使用感を目指しました。

40本入り・送料込1,000円（1本あたり25円）で、使い捨てだから毎回清潔に使える耳ケアの新しい選択肢を提案します。

【購入ページ】

楽天市場（商品選択でソフト／ハードを選べます）

https://item.rakuten.co.jp/kweg/tukaikiri_mimikaki_8/

・”かきだす”に特化した専用エラストマーブラシ（先端やわらか＋コシ）

・軽い力でも耳の形状にフィットしやすい使用感

・40本入り・送料込1,000円（1本あたり25円）

『綿棒で耳掃除』こんな悩みはありませんか（耳垢ケア・刺激・やりすぎ不安）

ハードとソフト、好みで選べる2タイプ（商品選択で購入可）

耳掃除は身近な習慣ですが、「刺激が気になる」「やりすぎが不安」「清潔に使いたい」など、使い方や好みによって悩みが分かれます。ミミクロン ソフトタイプは、そうした“綿棒派”の声も踏まえ、より幅広い方が気軽に使える耳かきとして開発しました。

歯間ブラシ発想で、耳掃除にも“ブラシ”という選択肢

短め設計（全長約57mm）で取り回しやすさに配慮

歯ブラシに歯間ブラシがあるように、耳かきにも「ブラシ」という選択肢を。

ミミクロンは、先端のブラシ形状で耳のカーブに沿わせながら、汚れを“かき出すような手応え”を目指した使い捨て耳かきです。

ソフトの理由は“硬度設計”。軽い力でフィットする使用感へ

歯ブラシに歯間ブラシがあるなら、耳かきにも“ブラシ”という選択肢を綿棒とのサイズ比較（全長約57mmの短め設計）

ブラシ部のエラストマー樹脂は、硬度を調整することで使用感をチューニングしています。従来のハードタイプが「しっかりした手応え」だったのに対し、ソフトタイプは先端のやわらかさを高めつつ、耳掃除に必要なコシも残す設計。軽い力で耳の形状に沿いやすい使い心地を目指しました。

玄人向けハードに続き、万人向け“ソフト”で選べるラインアップへ

やわらかさとコシの両立を目指した硬度調整耳のカーブに沿って“かき出す感覚”を目指したブラシ形状

ハードタイプは耳掃除に強いこだわりを持つ方向けのモデルとして展開してきました。今回のソフトタイプ追加により、使用感の好みに合わせて選べるラインアップとなり、セルフ耳ケアの選択肢が広がります。

（ ブラシ形状部カラー グレー：ソフトタイプ ／ ブラック：ハードタイプ ）

40本入り・送料込1,000円（1本あたり25円）の使い捨てタイプで、毎回清潔に使用できます。

ソフト（グレー）：やわらかめのブラシ（先端やわらか＋コシ）ハード（ブラック）：しっかり硬めのブラシ

40本入り・送料込1,000円（1本あたり25円）。使い捨て仕様のため、毎回清潔な状態で日常の耳ケアに取り入れていただけます。

Magico（マジコ）について

ソフトタイプのパッケージ（使い捨て・日本製）使い捨てで毎回清潔に。ケースに収まった40本入り送料込1,000円（1本あたり25円）。日常使いしやすい価格設計[表: https://prtimes.jp/data/corp/139151/table/5_1_039ff708cc1ae3fd541f1d0fd8c7ca85.jpg?v=202602171051 ]

株式会社川崎エンジニアリングは、約30年間にわたり小型精密プラスチック金型の設計・製造を行ってきたモノづくり企業です。

「Magico（マジコ）」は、同社の発明力と技術力を活かした自社ブランドで、日常に“驚きと感動”をもたらすアイデア商品を企画・販売しています。

精密加工の“技”と“経験”、そして“遊び心”を融合したMagicoシリーズは、実用性とユニークさを兼ね備え、多くの方にご好評いただいています。

会社概要

会社名：株式会社川崎エンジニアリング

所在地：〒799-2651 愛媛県松山市堀江町甲2044番地2

代表者：川崎和博

設立：1978年4月

URL：http://www.kweg.co.jp/index.html

事業内容：プラスチック金型設計、製造、成形及び、自社オリジナル商品の通信販売

各種サイト：

オフィシャルInstagram：https://www.instagram.com/kweg_magico/

オフィシャルX：https://x.com/kwegsnsMagico

LINE：https://lin.ee/qUl8iL7

ECサイト直営店：

Magico楽天市場店：http://rakuten.co.jp/kweg/

オリジナル商品のお店Magico Amazon店：https://www.amazon.co.jp/Magico