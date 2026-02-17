【自動車保険 人気ランキング】2026年2月最新版を発表！｜自動車保険STATION

株式会社エレメントこのページでは、当社運営自動車保険メディア全体での契約件数に基づいたランキングをご紹介しています。 2月最新版では、2026年1月1日～1月31日の申込み件数を基に集計しています。

《株式会社エレメント》（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：近藤勉）は、自動車保険比較サイト 「自動車保険STATION（ https://car-h.info/）」において、【2026年2月最新版】自動車保険おすすめ人気ランキングTOP5を発表いたしました。

■自動車保険ランキング

https://car-h.info/ranking-2/

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73883/table/394_1_a8bc46c88d5eba90ea5c44f916e25832.jpg?v=202602171051 ]詳しい自動車保険ランキングはこちら▶︎ :https://car-h.info/ranking-2/

■自動車保険STATION

https://car-h.info/

当サイトでは自動車保険を申込む上で知っておくべき用語やFAQ、選び方の注意点等を分かりやすく解説しています。また、見積もりから申し込みまで、インターネットで完結するため便利にご利用頂けます。

■株式会社エレメント

https://element-gr.jp/

当社は、ITを活用した旅行関連サービスからスタートし、現在は、Web集客を生かした非対面型のデジタル保険の総合代理店事業を運営しております。また、関連会社では旅行・法人向けサービス・卓球事業など、多角的な事業も展開しております。

■会社概要

https://element-gr.jp/

会社名： ELEMENT GROUP 株式会社エレメント

住 所：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町10-4 モドマルシェ渋谷桜丘ビル3階