個室サウナで関西初、大阪の「堀江サウナシバコヤ」Makuake応援購入額1,000万円突破

北浦地所株式会社

近年、インバウンドの増加や物価高により、宿泊費や旅行コストが高騰し、気軽にサウナ旅へ出掛けにくい状況が続いています。

そんな中、心斎橋駅から徒歩9分の「ミナミで、サ旅気分」をコンセプトとした個室サウナ施設・堀江サウナシバコヤ（大阪府大阪市西区、店長：紙コップ先生）は、空間デザインに旅の没入感を取り入れ、遠方への移動や宿泊を伴わず、都会の中心で”サウナ旅のような非日常体験”を味わえる新たな選択肢として誕生します。

2026年2月28日のオープンに先立ち、2026年2月2日よりMakuakeで支援者募集を開始。関西の個室サウナ施設として初、全国でも3例目となる応援購入額1,000万円を突破しました。

2026年2月16日時点、北浦地所株式会社調べ（自社調べ）

Makuakeプロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/horie_sauna_shibakoya/

■堀江サウナシバコヤとは

友達や恋人と「ミナミで、サ旅気分」を味わえる完全予約制の個室サウナです。京都の祇園、北海道の小樽、沖縄の石垣島をイメージした3つの個室空間を用意し、それぞれ異なる旅先の情景を感じられる設計としました。

「堀江サウナシバコヤ」の名称には、「茶しばこや」の気軽さで、友達や恋人とサ旅気分を楽しんで欲しいという想いを込めています。遠くに行かなくても、予定を詰めなくても、”旅に出たような感覚”になれる場所。大阪・ミナミという都市の中心で、新しいサウナ体験の選択肢を提供します。

■店長 紙コップ先生

TikTokフォロワー42万人、TikTokライブ最高同接1.4万人、週間ランキング日本2位を2度獲得、TikTok Creative Festival OSAKA出演。

1993年生まれ。関西大学卒業後、紙コップ先生としてTikTokを中心に活動。生業の不動産業と配信業、趣味のサウナ巡りやホテル泊、個室サウナ施設での実務経験など、各分野で培った知見を活かし、堀江サウナシバコヤを立ち上げた。

■ 店舗情報

所在地：〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1丁目14-27 GONTAXビル2階

アクセス：四ツ橋駅 徒歩4分 / 心斎橋駅 徒歩9分

営業時間：平日11:35 - 23:30 / 土日祝09:05 - 23:30

定休日：なし

Instagram：https://www.instagram.com/sauna_shibakoya/

■本件に関するお問い合わせ先

担当：店長 紙コップ先生

メールアドレス：horie.sauna.shibakoya@gmail.com