【Sharing Innovations導入事例】ヤプリのBtoBカスタマーサクセスを加速するGainsightの導入を支援

企業の経営基盤を支えるDXパートナーである株式会社Sharing Innovations（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：信田 人、証券コード：4178、親会社：株式会社Orchestra Holdings、以下シェアリングイノベーションズ）は、デジタルエクスペリエンスプラットフォーム「Yappli（ヤプリ）」を提供する株式会社ヤプリ（本社：東京都港区、代表取締役：庵原保文、以下ヤプリ）のカスタマーサクセスチームにおける業務効率化にむけ、カスタマーサクセスプラットフォームGainsightの導入を支援し、その導入事例を公開いたしました。

ヤプリのBtoBカスタマーサクセスを加速するGainsightの導入をSharing Innovationsが支援

■導入事例概要

アプリの開発・運用・分析をノーコードでできるアプリプラットフォーム「Yappli」を提供するヤプリ様では、社内エンゲージメントアプリ「UNITE by Yappli」や、次世代Web構築プラットフォーム「Yappli WebX」など、新たなサービスの提供を積極的に行っており、デジタルエクスペリエンスプラットフォーム（DXP）として進化を続けています。その一方で、会社の成長に合わせ、企業顧客数や、彼らが使うアプリケーションの数も急速に増加しており、カスタマーサクセスチームでは、人だけに頼らない潜在的なリスクの可視化や、用途や業界、企業規模など多種多様な顧客に向けてのカスタマーサクセスの提供方法の型化と対応品質の向上を目指していました。

それまでは、顧客情報を管理していたSalesforceにカスタマイズを加えて対応しており、その他にもカスタマーサポートやアプリケーションの情報管理のデータベースなど複数のツールを使い分けておりました。そこで、企業の顧客が製品やサービスを通じたカスタマーサクセスを支援する、業界トップクラスのカスタマーサクセスプラットフォームGainsightの導入を行いSharing Innovationsがその導入を支援しました。

ヤプリ様の様に、多様なツールを導入していて、データはあるのだけど、一元管理できていないという企業は多いのではないでしょうか？カスタマーサクセスにおいてもGainsightにこれらのデータを統合することで、現状の把握や、未来の予測が可能となり、企業の成長に大きく貢献することになります。

Sharing Innovationsでは、ツールの導入だけでなく、他のツールやサービスとの連携や、移行、マイグレーションのお手伝いを行っています。お気軽にお問い合わせください。

ヤプリ様の導入事例の詳細は、こちらよりご覧いただけます。

URL：https://sharing-innovations.com/case/yappli/

■参考URL

- シェアリングイノベーションズのデータ活用支援サービスhttps://sharing-innovations.com/services/data/- シェアリングイノベーションズのSaaS/PaaS導入活用支援サービスhttps://sharing-innovations.com/services/saas/- 【Gainsight】カスタマーサクセスツールGainsightとは？ 必要性や特徴について解説https://sharing-innovations.com/topics/gs-about/

※文中に記載されている会社名、商品名、サービス名は各社の商標または、登録商標です。

ヤプリについて

株式会社ヤプリは、「デジタルを簡単に、社会を豊かに」をミッションに、ノーコードでアプリを開発・運用・分析できる「Yappli」や、社内エンゲージメントアプリ「UNITE by Yappli」、次世代Web構築プラットフォーム「Yappli WebX」などを提供し、企業のデジタル体験の向上を支援しています。

Yappliの製品は750社以上に導入されており、アプリの累計ダウンロード数は2億回以上、店舗・EC、社内DX、BtoBなど多様な分野で活用されています。ヤプリは、顧客体験と従業員体験を総合的に高めるデジタルエクスペリエンスプラットフォーム（DXP）として進化を続けています。

・Yappli：https://yapp.li/

・UNITE by Yappli：https://unite.yapp.li/

・Yappli WebX：https://webx.sites.yappli.com/(https://webx.sites.yappli.com/)

社 名：株式会社ヤプリ

代表取締役：庵原 保文

設 立：2013年4月

本社所在地：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー41階

エリア支社：グランフロント大阪北館8階（大阪）、Signature 福岡大名ガーデンシティ8階（福岡）

事業内容 ：「Yappli」「Yappli CRM」「Yappli WebX」の開発・提供

公式HP ： https://yappli.co.jp/