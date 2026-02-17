持ち運び、スマートに。持ち手リング付き真空マグボトル　ティファール「モビリティ マグ 450ml」新登場

株式会社グループセブ ジャパン

株式会社グループセブ ジャパン（本社：東京都港区／代表取締役社長：ジュリアン・メジャー）は、2026年3月、ティファールから、持ち運びやすい持ち手リングを備えた真空マグボトル「モビリティ マグ 450ml」を発売いたします。

「モビリティ マグ 450ml」は、持ち手リング付きで、オフィスやおでかけなど、さまざまなシーンで気軽に持ち運べる真空マグボトルです。片手で持てるため、ちょっとした移動時にも便利。持ち手リングは、使わないときはスマートにふたに収納できます。カラーは、ペールピンク、ブラック、アイボリーの3色をラインナップしています。

保温・保冷に対応（※）しており、寒い季節には温かいドリンクを、暑い季節には冷たいドリンクを、おいしい温度のまま長く楽しめます。容量は450mlで、テイクアウトドリンクも入るたっぷりサイズ。スクリュータイプのふたはしっかり密閉でき、持ち運び時も漏れにくく安心して使用できます。また、ティーストレーナー付きのため、ボトルに直接茶葉を入れて、茶葉を開かせながらお茶を楽しむことが可能です。

底面にはシリコーン製ストッパーを採用し、すべりにくく、置いたときの音も静か。ふたやパッキン、ティーストレーナーは分解して洗えるため、お手入れも簡単です。毎日の使用に配慮した設計で、いつでも清潔にお使いいただけます。いつでも、どこでも、気軽に持ち運べる「モビリティ マグ 450ml」は、毎日の水分補給を心地よく支えるマグボトルです。



※ 保温効力：68℃以上を6時間保持、保冷効力：8℃以下を6時間保持

「モビリティ マグ 450ml 」製品特長

左からペールピンク、ブラック、アイボリー1. 持ち運びに便利な持ち手リング付き

持ち手リング付きなので、オフィスやおでかけなど、さまざまなシーンで気軽に持ち運べます。片手で持ちやすく、ちょっとした移動時にも便利であす。

2. 3つのカラーバリエーション

ペールピンク、ブラック、アイボリーの3色をラインナップ。好みやライフスタイルに合わせて選べます。

3. 保温・保冷OK

保温効力は68℃以上を6時間、保冷効力は8℃以下を6時間保持。温かい飲み物も冷たい飲み物も、おいしい温度のまま長く楽しめます。

4. ティーストレーナー付き

ティーストレーナー付き。ボトルに直接茶葉を入れて、ティーストレーナーを取り付けます。飲む際に茶葉が邪魔にならず、茶葉を開かせながらお茶を楽しめます。

※ティーストレーナーなしでも使用可能。

5. すべらないシリコーン製ストッパー付き

底面にシリコーン製ストッパーを採用。

すべりにくく、置いたときの音も静かです。

6. お手入れ簡単・丸洗いOK

ふた、パッキン、ティーストレーナーは分解が可能。

隅々まで洗えるため、毎日清潔にお使いいただけます。

ティファール マグボトル ラインナップ

【ティファール】https://www.t-fal.co.jp/

ティファールの製品情報・生活に役立つ楽しいコンテンツやレシピがいっぱい！

