【製造業×離職防止】定着改善の第一歩 製造業の離職兆候と今こそ知りたい面談 声かけのポイント［2/27（金）開催］
辞める理由、見えていますか？
製造現場の"静かな離職”を防ぐ実践セミナー
「理由が分からないまま辞める」「表面上は問題がないのに活気がない」--
製造現場における「人材の定着」は、生産性や品質にも直結する重要な課題です。
若手社員の本音が見えない、退職の予兆に気づけなかった、そんなお悩みはありませんか。
本セミナーではサイレント退職を含む離職のサインを整理し、
人事が現場と一緒に回せる1on1・声かけ・フォローの型を具体化します。
全国拠点の採用戦略・定着改善を推進してきたコンサルタントと、
延べ1万人超を支援してきた産業カウンセラーが、現場で再現できる打ち手を解説。
今日から動ける定着改善のヒントを持ち帰れます。
ぜひご参加ください。
当セミナーに参加すると分かること
・本音を引き出す方法
・現場でやりがちなNGな声かけ・面談パターン
・明日から実践できる、世代別の関わり方のヒント
申し込む :
https://info.fujiarte.co.jp/l/1000781/2026-01-13/39n5k?seminar_channel=PRTIMES
セミナーの詳細
◇開催日
2026年2月27日(金) 15:00 ～ 16:30
◇開催形式
Zoomを使用したオンライン形式
◇プログラム
【第1部】特別講演
離職リスクを見える化し、日常で実践できる1on1・声かけ・フォロー術
【第2部】特別講演
世代別の退職理由から紐解くサイレント退職のサイン
【第3部】Q&Aコーナー
皆様より事前にいただいた質問について、講師からご回答いただきます。
皆様からのご質問をセミナーで取り上げ、
講師から直接回答をいただける貴重な機会です。
お申込みフォーム内にある「事前質問」欄でご質問をお寄せください。
ご質問が多いほど、皆様の興味や関心に応じたより具体的なアドバイスが可能になりますので、
ぜひご協力ください。
＊定員：300名（先着順、定員に達し次第締切）
＊参加費：無料
＊お申込み期日：2026年2月27日（金）10時
＊キャンセルされる場合は、開催前日までに[seminar@fujiarte.co.jp]へご返信ください。
講師紹介
磯野 哲也 氏（いその てつや）
株式会社ブレイン・ラボ
事業開発部
ゼネラルマネージャー
大手派遣会社にて全国拠点の採用戦略を統括。管理者向けの改善施策を設計・推進。
現場データの分析から離職防止の重要性を確信し、独自アルゴリズムを用いた定着支援サービスを考案し起業。その後、ブレイン・ラボへ参画。現在は製造派遣企業を中心に定着改善に特化したコンサルティングを行い離職率の低下に貢献
伊佐早 照代 氏（いさはや てるよ）
株式会社ブレイン・ラボ
事業開発部
JAICO 認定産業カウンセラー
米国でスクールカウンセリングの修士課程を修了後、NY の教育機関でカウンセラーとして従事。
帰国後、外資系企業やハローワークにて、キャリア支援やメンタルヘルス、従業員支援プログラムを中心に、幅広いカウンセリングを提供し、 1 万人以上をサポートしている。 2014 年には、産業カウンセラー資格を取得。定着支援領域でも、従業員相談の受け皿として機能し、職場環境改善や労務課題の円滑な解決に寄与している。
フジアルテ株式会社
1962年に鉄工請負業として創業し、製造派遣・製造アウトソーシング・人材紹介などを展開する総合人材サービス企業。
国内35拠点連携での全国型採用に加え、30年以上培ってきた外国人採用で企業様のニーズにマッチした人材を派遣を実施。
採用後の定着を支援する専門部署を中心にスタッフの密なフォローを実施し、定着率向上にも強みをもつ。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/143827/table/14_1_6bfd33a8139009805f578505b03ecaf4.jpg?v=202602171051 ]
