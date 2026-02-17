JR九州ホテルズアンドリゾーツ株式会社が勤務シフト作成お助けマンを導入
鉄道情報システム株式会社は、宿泊施設「THE BLOSSOM HIBIYA」を運営するJR九州ホテルズアンドリゾーツ株式会社(以下、JR九州ホテルズアンドリゾーツ社)に、シフト表の自動作成を実現する「勤務シフト作成お助けマン」(以下 お助けマン)の提供を開始しました。
JR九州ホテルズアンドリゾーツ社ロゴ
JR九州ホテルズアンドリゾーツ社では、運営するホテル「THE BLOSSOM HIBIYA」にて、ホテルスタッフのシフト管理に関し
・シフト作成に時間がかかる
・週の勤務時間に制限がある学生パートタイマーの労働時間の計算に時間がかかる
・条件の違うパートタイマーの管理に時間がかかる
という課題を抱えていました。
それらの課題を解決するため、すでに自社の他の宿泊施設「嬉野温泉 嬉野八十八」で利用していたお助けマンを、「THE BLOSSOM HIBIYA」でも採用しました。
「勤務シフト作成お助けマン」による導入効果
これまで月に30時間ほどかかっていたシフト作成に関する時間は、約15時間となり、2分の1に短縮されました。シフト作成にかかる時間と人件費の削減が実現できました。
【JR九州ホテルズアンドリゾーツ株式会社について】
JR九州ホテルズアンドリゾーツ株式会社ロゴ
商号 ： JR九州ホテルズアンドリゾーツ株式会社
代表者 ： 代表取締役社長 角谷 英彦
所在地 ： 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1丁目17番1号 コネクトスクエア博多5階
設立 ： 2023年1月23日
資本金 ：1億円
事業内容： ホテル・旅館の経営、飲食店業 他
URL ： https://www.jrkhr.jrkyushu-g.co.jp/
【勤務シフト作成お助けマンについて】
勤務シフト作成お助けマンロゴ
https://www.otasukeman.jp
「勤務シフト作成お助けマン」は、シフト表の自動作成・管理ができるクラウドサービスです。最適化AIによりスタッフの希望や勤務条件を反映したシフト表を自動で作成することができ、法令遵守や働きやすさを考慮したシフト表を、誰でも簡単に作成することができます。
＜勤務表作成画面（イメージ）＞
【鉄道情報システム株式会社について】
商号 ： 鉄道情報システム株式会社
代表者 ： 代表取締役社長 池田 孝行
所在地 ： 〒151-8534 東京都渋谷区代々木2丁目2番2号
設立 ： 1986年12月9日
事業内容： ・「みどりの窓口」座席予約・販売システムをはじめとした
JRグループの情報システムの開発、運営、管理
・ハウジング・クラウド・バックアップサービスを提供する
データセンター事業
・勤務計画・配送ルート計画などの自動化を実現する
計画系ソリューション
・その他、ITソリューション、情報システムに関する
コンサルタント など
資本金 ： 10億円
URL ： https://www.jrs.co.jp/