子ども見守りGPS「BoT（ボット）」シリーズ　6年連続で利用者数・顧客満足度No.1を獲得

ビーサイズ株式会社■獲得項目

「BoT」シリーズ（GPS BoT、BoTトーク）

・子ども見守りGPSサービス 利用者数 No.1（6年連続）

・子ども見守りGPSサービス 顧客満足度 No.1（6年連続）

■調査概要

・調査実施：株式会社アイディエーション

・調査手法：インターネットリサーチ

・調査期間：2026年1月22日～1月27日

・調査概要：子ども見守りGPSサービスを対象にした調査

・比較対象：「子ども見守りGPSサービス」Google検索上位をベースに14社を選出。（2026年1月9日時点）※まとめサイトを除く

・調査対象：4歳～小学6年生の子どもを持つ30、40代の男女19,590人（全国）

■調査結果概要

株式会社アイディエーションが2026年1月22日～1月27日の期間、全国の4歳～小学6年生の子どもを持つ30、40代の男女19,590人を対象に実施した「『子ども見守りGPSサービス』ユーザー満足度調査」によると、ビーサイズが提供するBoTシリーズが、6年連続で利用者数、顧客満足度No.1となりました。

■BoTトークとは

子ども見守りGPSの「BoTトーク」は、AIが移動履歴や音声メッセージから家族の行動習慣ややりとりを学習し、各ご家庭それぞれにパーソナライズされた見守りを実現する、日本唯一のAIみまもりロボットです。手のひらサイズのデバイスを持ち歩くだけで、位置情報を保護者にお知らせする見守り機能に加え、BoTトークと保護者のスマートフォン間で音声メッセージの送受信を無制限に行うことができるので、トラブルの際のSOSはもちろん、日常の連絡も家族間で取り合えるコミュニケーションツールとしても活躍します。

また、音声認識・音声合成が可能な「音声AI」機能が搭載されているため、子どもの声（トーク）を音声AIが書き起こし、保護者が入力したテキストを音声AIが代読することが可能。電車内や静かなオフィスなど、音声を再生・録音しづらい環境でも親子でトークを送りあうことが可能です。

本体価格4,800円、「GPSプラン（月額480円）」または音声送付機能がついた「GPS＆トークプラン（月額680円）」（いずれも税別）でご利用いただけ、プランはアプリ内でいつでも簡単に切り替えできます。

■BoTトークの仕様

重量・寸法 幅50mm 高50mm 厚み21mm・重さ50ｇ

色 マットホワイト

充電頻度 【GPS プラン】

バッテリー優先モード（最短3分間隔） 1度の充電で、2週間～1ヶ月強

頻度優先モード（最短1.5分間隔） 1度の充電で、1週間～3週間強

【GPS＆トーク プラン】

バッテリー優先モード（最短3分間隔） 1度の充電で、1週間～2週間強

頻度優先モード（最短1.5分間隔） 1度の充電で、1週間強

充電時間 3時間～4時間

通信方式 LTE-M

通信可能エリア ドコモLTEエリア

位置特定 GPS、みちびき（QZSS）、BeiDou、Galileo、SBAS

アシストGPS（A-GPS）

クラウド測位（WiFi・携帯基地局の電波によって測位）

モーションAI（加速度、ジャイロ）

防水機能 生活防水・防塵（※IP55）耐衝撃

製造国 日本

URL https://www.bsize.com/bot/talk

■ ビーサイズ株式会社について

ビーサイズ株式会社は、デザインとテクノロジーの力で社会への革新的な貢献を目指すハードウェア企業です。2011年に創業し、世界で最も自然光に近いLEDデスクライトなどを開発。国内外のデザイン賞を受賞し、「ひとりメーカー」として注目を集めました。2017年には、AIみまもりロボット「BoT」シリーズの第一弾として「GPS BoT」を発売。以降も継続的なアップデートとモデル拡張を重ね、現在までに多くのご家庭に利用されています。BoTシリーズは、2023年度「グッドデザイン・ベスト100」をはじめ、世界三大デザイン賞「Red Dot Design Award 2024」、第19回キッズデザイン賞「経済産業大臣賞」、VERYママサポート大賞 2025「優秀賞」など、国内外から高い評価を受けています。

■代表メッセージ

BoTシリーズは、私に子どもが生まれたことをきっかけに、「本当に我が子を託せる見守りAIを」という思いから開発したAI見守りサービスです。子ども用見守りGPS市場のパイオニアとして、開発者として、そして二児の父親として研究開発を重ねてきたサービスが、このたび6年連続で利用者数・顧客満足度1位という評価をいただけたことを、大変光栄に存じます。

子どもたちの幼少期の原体験は、人生の大きな財産です。安心安全のためにと、子どもを制限する見守りではなく、むしろ子どもたちが自由に世界を広げていける見守りを提供すべく、機能やUX、価格など、細部まで大切に開発してきました。

親が手を離せない時も見守りAIがそばにいて、必要に応じてサポートすることで、子ども自身が考え行動する力を育んでいける。私たちはそんな姿を描き、日々開発やサービス改善に努めております。多くのご家庭に寄り添いながら、安心して子育てができる環境を支えるべく、BoTシリーズは今後も進化を続けてまいります。これからもご支援賜りますよう、何卒よろしくお願いいたします。



ビーサイズ株式会社 代表取締役 八木啓太

■ 会社概要

社名 Bsize（ビーサイズ株式会社）

代表取締役 八木 啓太

事業 電気通信事業・家電製品の企画／設計／製造／販売

所在地 〒222-0033横浜市港北区新横浜3-2-3EPIC TOWER SHIN YOKOHAMA 14階

設立 2011年9月

資本金 500万円

URL https://www.bsize.com/