カフェ感覚でいれたてのおいしさをそのままに。シーンに合わせて飲み方を選べる3WAYタンブラー　ティファール「カフェ トゥ ゴー マグ 450ml」が新登場！

株式会社グループセブ ジャパン

株式会社グループセブ ジャパン（本社：東京都港区／代表取締役社長：ジュリアン・メジャー）は、2026年3月、ティファールから、カフェのカップ感覚で飲める3WAYタンブラー「カフェ トゥ ゴー マグ 450ml」を発売いたします。



「カフェ トゥ ゴー マグ 450ml」は、ストロー飲み、直飲み、ふたを外した広口で直飲みできる3WAY仕様で、シーンや気分に合わせた飲み方が楽しめるマグです。カフェのテイクアウトカップを思わせるデザインで、毎日のドリンクタイムを”カフェ感覚”に演出します。カラーはミルク、ブルー、レッドの全３色展開で、保温・保冷機能（※）を備えているため、寒い季節には温かいドリンクを、暑い季節には冷たいドリンクをおいしい温度のまま長く楽しめます。

容量はテイクアウトドリンクもそのまま入れられるたっぷりサイズの450ml。ロック付きなので持ち運び時にも漏れにくく、安心して使用できます。底面にはシリコーン製ストッパーを採用し、すべりにくく、置いた時の音が静か。また、広口設計で洗いやすく、ふた・パッキン・ストローは取り外して洗えるので、お手入れも簡単です。 「カフェ トゥ ゴー マグ 450ml」は、自宅でも外出先でも、毎日使いたくなるマイボトルとして活躍します。



※保温効力：46℃以上を6時間保持、保冷効力：11℃以下を6時間保持

「カフェ トゥ ゴー マグ 450ml」 製品特長

左からミルク、ブルー、レッド1. カフェ感覚で楽しめる3WAY仕様

ストロー飲み、直飲み、ふたを外した広口で直飲みができる3WAYタイプ。シーンや気分に合わせて、お好みの飲み方でカフェ感覚のドリンクタイムを楽しめます。

※ストローは取り外し可

2. 温かみのあるカラーバリエーション

ミルク、ブルー、レッドの全3色展開。あなたのスタイルに合わせて選べるカラーバリエーションです。

3. 保温・保冷対応でおいしい温度をキープ

保温効力は46℃以上を6時間、保冷効力は11℃以下を6時間保持します。おいしい温度が長く続き、季節を問わず快適にドリンクをお楽しみいただけます。

4. ロック付きで持ち運びも安心

ロック機能付きのため、バッグに入れて持ち運ぶ際も漏れにくく安心です。

5. すべらないシリコーン製ストッパー付き

底面にはシリコーン製ストッパーを採用しているのですべりにくく、置いたときの音も静かです。

6. お手入れ簡単

広口で洗いやすく、ふた・パッキン・ストローは分解可能なので

隅々までお手入れしやすく、清潔に保つことができます。

ティファール マグボトル ラインナップ

【ティファール】https://www.t-fal.co.jp/(https://www.t-fal.co.jp/)

ティファールの製品情報・生活に役立つ楽しいコンテンツやレシピがいっぱい！

※写真、イラストはイメージです。印刷のため、実際の色と多少異なる場合がございます。また、このリリース記載の情報（製品価格、製品仕様、デザイン、サービスの 内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等）は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

≪読者の方のお問い合わせ≫

株式会社グループセブ ジャパン

ティファールお客様相談センター 0570-077-772 （ナビダイヤル）

≪本件の掲載に関する問い合わせ先 ≫

株式会社博報堂Gravity ティファールPR事務局（株式会社PA Communication内）

担当：加藤、藤形、大木、野島

Mail：t-fal@h-gravity.co.jp TEL: 03-6447-0395 FAX: 03-6447-0396