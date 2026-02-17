スリムなデザインとシンプルな形状で、使う場所を選ばない　ティファールの真空マグボトル 「スリム マグ 450ml」新登場

株式会社グループセブ ジャパン

株式会社グループセブ ジャパン（本社：東京都港区／代表取締役社長：ジュリアン・メジャー）は、2026年3月、ティファールから、スリムな真空マグボトル「スリム マグ 450ml」を発売いたします。

「スリム マグ 450ml」は、片手で持ちやすいスリムな形状の真空マグボトルです。歩きながらでも扱いやすく、バッグにもすっと収まります。カラーは、クリーミーホワイト、ピンクベージュ、ティーグリーン、アーバングレーの全4色をラインナップしました。

保温・保冷にも対応（※）しており、寒い季節には温かいドリンクを、暑い季節には冷たいドリンクをおいしい温度のまま長く楽しめます。容量は450mlで、テイクアウトドリンクも入るたっぷりサイズ。スクリュータイプでしっかり密閉できるため、持ち運び時も漏れにくく安心です。また、ティーストレーナー付きのため、ボトルに直接茶葉を入れて、茶葉を開かせながらお茶を楽しむことができます。サビにくい高品質ステンレス素材を採用し、パッキンを取り外して洗える分解栓なので、お手入れも簡単です。

シンプルなデザインとスリムなフォルムで、オフィスや学校、アウトドアなどさまざまなシーンで活躍する真空マグボトルです。



※ 保温効力：73℃以上を6時間保持、保冷効力：9℃以下を6時間保持

「スリム マグ 450ml 」製品特長

左からクリーミーホワイト、ピンクベージュ、ティーグリーン、アーバングレー1. スリムだから、毎日どこでも使いやすい

片手で持ちやすいスリムな形状で、歩きながらでも扱いやすく、バッグにもすっと収まります。

2. 4つのカラーバリエーション

マットな質感とソフトな色合いの4色展開。

クリーミホワイト / ピンクベージュ /

ティーグリーン / アーバングレー

3. 保温・保冷OK

保温効力は73℃以上を6時間、保冷効力は9℃以下を6時間保持。温かい飲み物も冷たい飲み物も、おいしい温度のまま長く楽しめます。

4. ティーストレーナー付き

ティーストレーナー付き。ボトルに直接茶葉を入れて、ティーストレーナーを取り付けます。飲む際に茶葉が邪魔にならず、茶葉を開かせながらお茶を楽しめます。

※ティーストレーナーなしでも使用可能。

5. お手入れ簡単・丸洗いOK

ふた、パッキン、ティーストレーナーは分解が可能。

隅々まで洗えるため、毎日清潔にお使いいただけます。

ティファール マグボトル ラインナップ

【ティファール】 https://www.t-fal.co.jp/(https://www.t-fal.co.jp/)

ティファールの製品情報・生活に役立つ楽しいコンテンツやレシピがいっぱい！

※写真、イラストはイメージです。印刷のため、実際の色と多少異なる場合がございます。また、このリリース記載の情報（製品価格、製品仕様、デザイン、サービスの 内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等）は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

≪読者の方のお問い合わせ≫

株式会社グループセブ ジャパン

ティファールお客様相談センター 0570-077-772 （ナビダイヤル）

≪本件の掲載に関する問い合わせ先 ≫

株式会社博報堂Gravity ティファールPR事務局（株式会社PA Communication内）

担当：大木、藤形、加藤、野島

Mail：t-fal@h-gravity.co.jp TEL: 03-6447-0395 FAX: 03-6447-0396