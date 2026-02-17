タカラトミー、公式サイトと EC サイトを WOVN.io で英語化

Wovn Technologies株式会社

Wovn Technologies株式会社（以下 WOVN）が提供する Web サイト多言語化 AI ソリューション『WOVN.io（ウォーブン・ドットアイオー）』が、株式会社タカラトミーの公式サイト内、商品・ブランド関連ページ、および EC サイト「タカラトミーモール」に導入され、英語での公開を開始しました。更新頻度の高い商品情報もタイムリーに英語で発信できるようにすることで、外国人のお客様を含む幅広い層に向けた、タカラトミーのブランドや商品に関する情報発信を強化します。

■EC サイトの外国人ユーザー数は約2倍に。英語対応でより多くの人に商品価値を届ける

タカラトミーは2024年に創業100周年を迎えた玩具メーカーで、これまで「プラレール」「トミカ」「リカちゃん」をはじめとする数多くのロングセラーブランドを生み出してきました。近年では子ども向けの玩具に加えて、ホビー商材やトレーディングカードゲームなど幅広い世代が楽しめる商品も展開し、年間1,000点以上の新商品を企画・発売しています。また、アジア・北米・欧州を中心に海外展開の強化にも取り組んでいます。

タカラトミーはこれまで、海外でのイベント開催や海外向け SNS での情報発信を通じて、外国人のお客様との接点を広げてきました。その効果もあり、国外からの Web サイトへのアクセスや、日本に住む外国人ユーザーによる閲覧が徐々に増加していました。一方で、公式サイトの英語対応は企業情報を中心とした一部ページに限られており、ブランドや商品について詳しく知りたい外国人ユーザーに対する情報発信は十分とは言えない状況でした。

実際に、日本人ユーザーと比較して、外国人ユーザーの直帰率が高い傾向が見られるなど、さらなる情報発信強化が求められていることがわかりました。

こうした状況を受けタカラトミーでは、更新頻度の高い商品ページも含む、より多くのページを、負荷を抑えて英語対応できる仕組みとして WOVN.io を導入しました。

導入後は、EC サイトにおける外国人ユーザー数が前年比で約2倍に増加したほか、トップページの直帰率も大きく改善するなど、Web 上の主要指標に前向きな変化が見られています。これらの取り組みは、タカラトミーの商品に込めた「アソビ」の価値を、外国人のお客様を含む幅広い層に届けていくための一歩となっています。

■翻訳品質を担保しながら自動運用できる点が WOVN.io 採用の決め手に

下記3点が WOVN.io 採用の決め手となりました。

- こだわりの商品名も誤訳なく翻訳できる高精度な AI 自動翻訳こだわりの商品名も意図した表記で翻訳でき、表現のブレを抑えられる点が導入の後押しとなりました。＜WOVN の特徴＞WOVN.io は独自の AI 翻訳基盤『Maestro』を開発・提供しています。あらかじめ専門用語や固有名詞などの重要な用語の対訳を登録しておくことで、AI 翻訳においても誤訳や表現の揺れを防ぎながら効率的な運用が可能です。- 豊富な導入実績と安心のサポート豊富な導入実績とサポート体制が選定いただく上での安心感につながりました。＜WOVN の特徴＞WOVN は玩具メーカーの公式サイトや、ブランド IP などをはじめとした固有表現を多数扱うサイトを含む、18,000以上の Web・アプリに導入されています。また、導入・運用時においては、その知見を持ち合わせた専任担当者による伴走型のサポートを提供しています。- 国際特許技術により、商品情報更新時も自動でリアルタイムに英語化日本語サイトを管理するだけで、迅速に英語でも商品・ブランド情報の発信ができる点を評価いただきました。＜WOVN の特徴＞WOVN.io では、国際特許技術により、元言語のコンテンツの追加・更新を自動で検知し、自動で翻訳することが可能です。

■導入サイトについて

タカラトミーの公式サイトのトップページや商品検索ページ等および EC サイト「タカラトミーモール」に WOVN.io が導入され、日本語から英語に対応しています。

- 公式サイト：https://www.takaratomy.co.jp/- EC サイト「タカラトミーモール」：https://takaratomymall.jp/shop/



■今後の展望

タカラトミーでは、今回の成果をふまえながら、多言語対応の対象ページを段階的に広げていくことを検討しています。また、英語にとどまらず、ブランドごとに人気の高い地域やユーザー特性に応じて、対応言語の拡充も見据えています。こうした取り組みを通じて、グローバルに親しまれるブランドづくりを進めていく考えです。

WOVN は今後も、世界中のさまざまな国や言語のユーザーに向けた情報発信を強化したいと考える企業様を、継続的に支援してまいります。

■WOVN.io について（ https://mx.wovn.io (https://mx.wovn.io)）

WOVN.io は、「企業のグローバリゼーションを、AI で加速する」をミッションに、Web サイトを最大45言語・79のロケール（言語と地域の組み合わせ）に多言語化し、海外戦略・訪日外国人・在留外国人対応を成功に導く多言語化 AI ソリューションです。大手企業をはじめ18,000サイト以上へ導入されています。既存の Web サイトに後付けすることができ、多言語化に必要なシステム開発・多言語サイト運用にかかる、不要なコストの圧縮・人的リソースの削減・導入期間の短縮を実現します。





