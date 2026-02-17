ホテルライクインテリア、〈眠りを整える〉特別キャンペーン実施中

株式会社ホテルライクインテリア

ラグジュアリーベッドリネン・ラウンジウェアを展開するインテリアブランド、ホテルライクインテリア（代表取締役 清水葉子：東京都港区、URL：https://www.modernrattan.net )は、オンラインショップ限定で、『眠りを整える』特別キャンペーンを開始したことをお知らせいたします。





「枕を変えても、なんだか疲れが抜けない。」



その不調、実は枕だけでなく、寝姿勢全体が整っていないことが原因かもしれません。


首や肩をやさしく支える羽毛枕と、身体を包み込むように受け止め、寝心地を底上げするダウンフェザーベッドパッド。



眠りを“部分”で整えるのではなく、“全体”から見直す。


ベッドやマットレスはそのままに、プラスαで叶える寝心地改善をご提案します。


枕お試しキャンペーン



寝心地改善のためにはまずは枕の見直しから。
期間限定で3種類すべての羽毛枕を試せる特別キャンペーンをご用意しました。

気に入ったらそのままご使用、合わなければ返品OK。
送料も無料で安心してお試しいただけます。

羽毛枕お試しキャンペーン 詳細はこちら：https://www.modernrattan.net/hpgen/HPB/entries/308.html


ダウン・フェザーベッドパッドが \5,000 OFF



マットレスの上に重ねるだけで寝姿勢をサポートし、極上の眠りを叶えるダウン・フェザーベッドパッド。
期間限定で5,000円OFFになるクーポンをご用意いたしました。

お会計時、カート画面にてクーポンコード 「sleep5000」をご入力ください。



ぜひこの機会に「ホテルのような寝心地」をご体感くださいませ。



キャンペーン詳細はこちら：https://www.modernrattan.net/hpgen/HPB/entries/308.html




■ホテルライクインテリアについて


ブランドコンセプト


一流ホテルの寝心地をご自宅で


「非日常」の空間が、一日の始まりと終わりを特別な時間にする。


ラグジュアリーホテルでの体験ではそんな感覚が刻まれているのではないでしょうか。


休息を取るための部屋から、幸せを感じられる場所へ。


私たちホテルライクインテリアが提案するのは、至福とロマンに満ちたベッドルームです。


https://www.modernrattan.net/about_us.html



