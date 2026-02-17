なぜなに期の子どもにぴったりの一冊！『ナンデくんのワカッタ！ 図鑑』2月19日発売

株式会社世界文化ホールディングス

世界文化社は、書籍『ナンデくんのワカッタ！図鑑』を2月19日（木）に発売します。身のまわりの疑問に、イラストメインでおもしろわかりやすく図解。未就学のお子様から大人の方まで楽しく読むことができます。「なぜ？ なに？ 」と興味を持ち始める時期のお子様にぴったりの一冊です。生き物・道具・食べ物・自然・体などのジャンル計24テーマを掲載しています。



年長月刊絵本『ワンダーランド』の大人気連載コーナーが本に！

幼稚園・保育園などに通う子どもたちに毎月お届けする月刊絵本『ワンダーランド』（年長児向け）にて、2024年～2025年で連載していた「なぜなにコーナー」。園の先生方より大好評いただき、この度まとめ一冊の本として発売が決定しました！ 月刊絵本は、園の先生方にご監修いただいており、お子様が理解しつつ、楽しく読める誌面になっています。

未就学のお子様でも楽しく読める「イラストメイン」の図解！

”図鑑を買ってみたけれど、うちの子にはまだ早かった”という口コミを目にすることがあります。そこで、皆様の声に応え、「イラストメイン」の図解にしました。未就学のお子様や、文字に興味を持ち始める時期のお子様などでも、無理なく読み進めることができます。

生き物・道具・食べ物・自然・体などのジャンル計24テーマを掲載！

なぜ？ なに？ と身のまわりのさまざまなことに興味をもつ時期のお子様が満足できるよう、5ジャンル計24テーマを掲載しています。好きなテーマを読み、さらに興味を深堀りできるとよいですね。

著者プロフィール

絵／田原直子（たはら・なおこ）

2000年よりフリーのイラストレーターとして活動を開始。主に書籍、雑誌、広告、Webなどのイラストレーション制作。日本イラストレーター協会、日本イラストレーション協会（JILLA）会員。

刊行概要

『ナンデくんのワカッタ！図鑑』

■発売日：2026年2月19日（木）

■定価：2,200円（税込）

■仕様：A4変型判／112ページ

■発行：株式会社世界文化ワンダーグループ

■発行・発売：株式会社世界文化社

https://books.sekaibunka.com/book/b10155641.html

https://amzn.asia/d/0077Tg8b