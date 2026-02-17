THREEが贈る桜のコレクション、2026 JUBILEE COLLECTION ″HAZY BLOSSOMS″ 予約開始
THREE 2026 JUBILEE COLLECTION ― HAZY BLOSSOMS ―
花曇りの空の下。染まり、香る、桜の花。
ふわりと、桜が開花する頃。空は淡く、柔らかな花曇り。
薄く透ける雲のすきまから、日差しを浴びて。
ほの白い花びらは、薄紅色に染まっていく。
気がつけば、桜は満開に。
空は広く晴れ渡り、春があなたをキャッチする。
少しアンニュイなライトグレーの空色と、 徐々にくっきりと浮かび上がる桜の花のコントラストを、 クラウディーな色調とフレッシュな香調で表したコレクション。
すぐそこまでやってきた今年の春。 心が自然と前を向く、素敵な予感を纏って。
THREE エッセンシャルセンツ RX10 HAZY BLOSSOMS
【限定】〈オードトワレ〉10mL 6,160円（税込）
自然由来指数 100％（ISO16128準拠 水を含む）
花曇りに咲く、桜の花。
やわらかなフローラルに、ペパーミントの清涼感を重ねて。
トップノートで春風のように心を持ち上げるのは、ペパーミントやローズマリーの無垢なる清涼感。
間もなくゼラニウムやイランイランの花々がうららかに香り、ラストはシダーウッドやパチュリが心落ち着く存在感を残します。
実際には「香りがない」と言われている、「桜の香り」。それでも不思議と心に浮かぶその香りのイメージを、100％天然精油のフォーミュラで情緒豊かに表現した、今春限定の香りです。
SCENT LAYERING
重ねて楽しむ、センツレイヤード
エッセンシャルセンツ R X10 ×
エッセンシャルセンツ R 01
2種のフローラルを重ねることで、ブーケのように花の香りがより立体的に膨らみます。
エッセンシャルセンツ R X10 ×
エッセンシャルセンツ R 02
ウッディなニュアンスがフローラルに厚みを足し、桜の樹の下にいるような安らぎ深い香りに。
エッセンシャルセンツ R X10 ×
エッセンシャルセンツ R 03
やわらかなフローラルとほろ苦い果実の香りが重なり、紅茶やお酒のような甘やかな香りに。
THREE グラムトーンカラーカスタード
新色2色 各3,300円（税込)
淡く染まるクラウディカラーを、目もと、頬、唇、眉に。
表情に可憐な花を咲かせる、マルチなカラーバーム。
カスタードのように軽やかでバウンシーな質感のカラーバームに、季節を彩る2色が登場。
血色感のある白みカラーが、花咲く季節の可憐な表情を生み出します。
頬、まぶた、唇、アイブラウなど、マルチな箇所に使え、単色ではもちろん、他のアイテムのベースカラーとしても活躍。
09 GENTLE BLOOM
チェリーブロッサム
10 CLOUDED PETAL
トープブラウン
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=NE6FD0Fr5iI ]
詳細を見る :
https://www.threecosmetics.com/brand/news/jubilee-collection-2026
THREE
「心・からだ・肌」のすべてに、ホリスティックにアプローチするTHREE。
スキンケア、ヘア・ボディケア、フレグランスには、精油をはじめとする天然の植物成分をふんだんに使用し、心地よさと効果を追求。メイクアップでは、モードとナチュラルが生みだすニューベーシックを表現。自然と調和し、その人らしい美しさを最大限に引き出すホリスティックケアとメイクアップを、一人ひとりが心地よさで満たされるように発信します。
