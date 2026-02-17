【新店舗OPEN】 好奇心がひらく、遊びと学びのセレクトショップ『PLAY FIRST STAND』が鎌倉・大船に3月5日(木)オープン！

株式会社ルテシア

まず遊びから入ってみる ～ PLAY FIRST ～ をコンセプトに様々な課題解決を目指す株式会社ルテシア（本社：神奈川県鎌倉市、代表：大山徹）は、神奈川県鎌倉市大船エリアに遊びと学びのセレクトショップ『PLAY FIRST STAND（プレイファーストスタンド）』をオープンします。オープン日は2026年3月5日（木）。場所は大船駅から徒歩圏の山蒼稲荷神社に隣接する複合施設「kuguru（くぐる）」内です。

PLAY FIRST STAND ロゴPLAY FIRST STAND が入居する kuguruPLAY FIRST STAND 店舗イメージ図

🏪 PLAY FIRST STANDとは？

『PLAY FIRST STAND』は、アナログゲーム、書籍、教材を中心に扱うセレクトショップです。店主夫婦のアナログゲームブランド『NANAWARI（ナナワリ）(https://nanawari.myportfolio.com/)』のボードゲームやカードゲームを中心に、子どもも大人も楽しめる遊び心ある商品が並ぶほか、教育現場や企業研修で活用されているオリジナル教材も展開。さらに、「こんな遊び・教材・プログラムを作ってみたい！」という方のための相談窓口も設けます。店主自身がアナログゲーム、ワークショップ、広告コミュニケーションの企画開発を手がけてきた実績を活かし、アイデア段階からの壁打ちや、教育現場・研修現場での展開アドバイス、商品化に向けた伴走を行っていきます。「好奇心のまま購入できる場」であると同時に、「可能性をひらいていただく場」としても機能する、ちょっと変わったスタンドです。子どもたちがふらっと遊びに来たり、大人がふと新たな問いを見つけて帰ったり。そんな、誰にとっても遊び心と出会うことができるお店を目指していきます。

📍 店舗情報

PLAY FIRST STAND（プレイファーストスタンド）

所在地：〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-21-6 kuguru 03（山蒼稲荷神社 敷地横）

営業日：週３日営業（火曜・木曜・土曜）

※ 臨時営業・臨時休業あり・instagram(https://www.instagram.com/playfirststand/)をご確認ください。

営業時間：14:00-18:00

オープン日：2026年3月5日（木）

instagram：https://www.instagram.com/playfirststand/

🃏 取り扱い商品

アナログゲーム（ボードゲーム・カードゲーム）

店主夫婦がゲームデザイナーを務めるアナログゲームブランド「NANAWARI（ナナワリ）(https://nanawari.myportfolio.com/)」のボードゲームやカードゲームを始め、店主セレクトのゲームがお店に並びます。いくつかの商品は実際にお店で試遊することもできます。

間取りを愛でるゲーム『マドリーノ』(NANAWARI)

新聞で遊べる教材『BEST SCOOP!』(ルテシア)

ワークショップキット・教材

店主が開発したワークショップで活用できるキットや教材を始め、総合的な学習の時間、探究活動、企業研修などに活用できる教材を取り揃えます。

書籍

PLAY FIRSTのコンセプトにあった書籍をセレクト。絵本から専門書まで、店主が厳選した「遊び」「好奇心」「デザイン」などをテーマにした約100冊の書籍が棚を飾ります。

こんな方にぜひ！- 子どもと一緒に楽しめるアナログゲームを探している方- 遊びを通じて学びや対話を深めたいと考えている方- 教育・研修・ワークショップに新しい切り口を取り入れたいとお考えの方- 本やゲームをきっかけに、思考や表現を広げたい方- ご自身で教材やプログラム開発に挑戦してみたいと考えている方- 既存の枠にとらわれない学びの形に関心のある方- 創造性や発想力を育むツールを探している保護者・教育関係者の方- 「まず体験してみる」ことを大切にしたいとお考えの方

🧑‍💼 店主プロフィール

大山 徹（おおやま とおる）：ゲームデザイナー／クリエーティブディレクター。1981年生まれ。2004年慶應義塾大学SFC(環境情報学部)卒。同年、株式会社電通に入社後、コピーライター・CMプランナーとして広告クリエーティブの仕事に従事。その後、広告のスキルを活かした、企業の新規事業開発、および教育事業の仕事に携わる。その傍ら、アナログゲームやワークショップの開発を始め、2014年にdaitai、2018年にNANAWARIというゲームデザインユニットを立ち上げ、現在も活動中。2023年に退社し起業。遊びを社会に実装していくゲーム会社「株式会社ルテシア」を鎌倉に立ち上げる。「遊べる」「学べる」「伝わる」を3本柱に楽しい仕事を生み出すことを心がけている。

🎲 今後の展開

PLAY FIRST STAND では、今後、遊び心のあるイベントやワークショップ、また、学校・企業との協業も進めていく予定です。「遊びから入るとうまくいく」という社会へ。ルテシアは、これからも「まず遊びから入ってみる」をコンセプトに商品、サービス、プロセスを楽しくし、人々が興味を持つためのきっかけを作り出すことによって、より良い社会の構築に寄与していきます。

🏢 会社概要

株式会社ルテシア

URL https://www.lutecia.design/

代表 大山 徹

所在地 〒248-0012 神奈川県鎌倉市御成町11-2 ヤノヤビル2F

設立 2023年5月

事業内容

「遊べる」「学べる」「伝わる」をデザインする会社です。

遊びを起点にモノやコトを新しく楽しくする「PLAY FIRST」をコンセプトにしています。

- ゲーム事業：アナログゲームの企画・製造・販売- 教育事業：教材の開発、ワークショップの開発・実施・運営- コミュニケーション事業：ブランドコンサルティング、広告制作- リテール事業：ゲーム、教材、書籍を販売する「PLAY FIRST STAND」の運営

上記の各事業に係る全ての事業

📩 本件に関するお問い合わせ先

担当：大山 徹

Email：playfirststand@lutecia.design