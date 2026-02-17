【無料セミナー】ゼロから始める！新規開院のためのMEO集客完全攻略

株式会社WeBridge申し込む :https://clinic.m3.com/event/index.htm?id=747&adSlotId=45366&category=OPENING_SUPPORT

開催日時 2026年2月25日(水) 19:00～20:00

場所 オンライン開催（WEBセミナー）

定員 300名

※本セミナーは、医院開業／分院展開を検討されている医師限定のセミナーとなります。

医師以外の医療従事者のみ（同伴者除く）でのご参加はお断りしております。

対象 開業済み、3ヶ月以内に開業予定、6ヶ月以内に開業予定、1年以内に開業予定

標榜科目 内科、外科、皮膚科、小児科、耳鼻科、眼科、整形外科、産婦人科、心療内科、

脳神経外科、泌尿器科、その他

【セミナー内容】

今、新患の8割以上がGoogleマップでクリニックを探しています。

本セミナーでは、新規開院時に欠かせないMEO対策（Googleマップ集客）の基本から、開院初月から予約を増やすための具体的な仕込み術まで、ゼロから分かりやすく解説します。 「広告費を抑えたい」「ネットは苦手」という院長先生もご安心ください。地域一番のクリニックを目指すためのスタートダッシュ戦略を、60分に凝縮してお届けします！

【このセミナーでわかること】

・なぜ今、MEOなのか？開院前に知っておくべき「患者の検索行動」

・開院初日から「地域1位」を目指す！Googleビジネスプロフィールの初期設定

・信頼を勝ち取る「口コミ」の集め方とリスク管理の鉄則

・近隣競合に差をつける！「選ばれる」ためのキーワード選定術

【こんな方におすすめ】

・開院を控えており、最短ルートで新患を獲得したい先生

・Web集客に詳しくないが、SNSや広告に高額な費用をかけたくない先生

・近隣にある競合クリニックとの差別化に悩んでいる先生 など

【登壇者プロフィール】

株式会社WeBridge WEBマーケティング事業部 薄衣 佑樹

これまでに300件以上のクライアント支援実績を持ち、MEO対策をはじめ、Web広告・集客戦略の分野で豊富な経験を有する。 広告運用では年間1億円規模の運用実績を持ち、業種を問わず成果を上げてきた。 サロンや教室、ジムなど多岐にわたるクライアントの集客力強化に寄与。 特に時間やリソースが限られてしまう個人オーナー様の支援に強みを持ち、開業前の準備から再ブランディングまで幅広いフェーズで徹底サポート。 現在は、MEOを軸にしたローカルマーケティングの最新手法を提供しつつ、リピーターが増えるような仕組みづくりの支援に尽力。

【ご参加特典について】

１.医院開業セミナーへご参加された先生を対象にm3ポイント 500p を進呈（※）

２.Googleビジネスプロフィールの無料診断・セミナー投影資料をプレゼント

※複数の講座にお申込みされた場合は、初回のみをポイント進呈対象といたします。

対象条件の詳細は、以下をご確認ください。

■ 対象条件

【1】以下の条件にあてはまる先生が対象となります

・「m3.com」 の医師会員であること

・途中退席、中断することなく、ご参加された先生・セミナー終了後のアンケートにご回答いただいた先生



【2】 以下の場合は、特典対象外となります

・お申込みされた氏名と異なる名義でご参加された先生

・お申込者ご本人以外の継承開業に関する情報収集

・ご相談目的でのご参加ではなく、m3ポイント獲得が主な目的と判断される場合

■ ポイント進呈時期

ご参加月の翌月末頃を目処に進呈いたします。

【お申し込みはこちら】

https://clinic.m3.com/event/index.htm?id=747&adSlotId=45366&category=OPENING_SUPPORT(https://clinic.m3.com/event/index.htm?id=747&adSlotId=45366&category=OPENING_SUPPORT)

《会社概要》

会社名：株式会社WeBridge

代表者名：代表取締役 白井 俊久

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿２丁目６-１新宿住友ビル２０Ｆ

事業内容：

1.WEBマーケティング事業

2.WEBサイトのデザイン、制作及び運営管理事業

3.採用コンサルティング事業

4.広告代理業及び各種の宣伝に関する事業

5.前各号に附帯又は関連する一切の事業

電話番号：03-4500-3724

コーポレートサイトURL : 株式会社WeBridge(https://webridge.co.jp/)

MEOサービスサイトURL : MEO対策ならMEO GENIUS(https://webridge.co.jp/meo-genius/)

SEOサービスサイトURL : SEO対策ならSEO GENIUS(https://webridge.co.jp/seo-genius/)

LLMOサービスサイトURL : LLMO対策ならLLMO GENIUS(https://webridge.co.jp/llmo-genius/)