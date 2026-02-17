こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
エディオン オフィシャル・キャラクター「いいなちゃん」がLINEスタンプに登場！第1弾「全力！いいなちゃんの毎日使えるあいさつ」を2月17日（火）より販売開始
株式会社エディオンは、2026年2月17日（火）より、エディオン オフィシャル・キャラクター「いいなちゃん」のLINEスタンプの販売を開始いたします。
「いいなちゃん」は、お客様のくらしに「いいな」を届けるために日々奔走しています。これまで、キャンペーン等における期間限定のLINEスタンプ配布でご好評をいただいておりましたが、多くのお客様より「期限を気にせずずっと使い続けたい」「日常の会話でもっと使いたい」という温かいお声をいただき、この度、クリエイターズスタンプとして販売を開始することといたしました。
当社は、コーポレートメッセージである「買って安心 ずっと満足」のもと、本スタンプを通じて、お客様の毎日のコミュニケーションがより豊かで笑顔あふれるものとなるよう応援してまいります。
■ LINEスタンプデザインイメージ（一部抜粋）
■ いいなちゃんLINEスタンプ概要
スタンプ名称：「全力！いいなちゃんの毎日使えるあいさつ」
カテゴリー：クリエイターズスタンプ
販売開始日：2026年2月17日（火）
収録スタンプ数：1セット 40種類
販売価格：50 LINEコイン
購入方法：「LINE」内「スタンプショップ」、または「LINE STORE」にて販売
LINE STORE URL：https://line.me/S/sticker/32780366
エディオン公式LINEアカウント：https://page.line.me/ndx2773d
※ 「LINE」アプリ内のスタンプショップにて「エディオン」または「いいなちゃん」で検索してください。
※ エディオンLINE公式アカウントを「友だち追加」していなくてもご購入いただけます。
