エディオン オフィシャル・キャラクター「いいなちゃん」がLINEスタンプに登場！第1弾「全力！いいなちゃんの毎日使えるあいさつ」を2月17日（火）より販売開始

エディオン オフィシャル・キャラクター「いいなちゃん」がLINEスタンプに登場！第1弾「全力！いいなちゃんの毎日使えるあいさつ」を2月17日（火）より販売開始