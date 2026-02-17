かわさき新産業創造センター（KBIC）入居企業のアナウト株式会社が手術認識支援AI「EUREKA α」の機能追加・適応拡大に伴う薬事承認を取得しました。

株式会社ツクリエ

株式会社ツクリエ（本社：東京都千代田区 代表取締役：鈴木英樹 以下、ツクリエ）が共同事業体として運営する、神奈川県川崎市・新川崎地区にある技術系スタートアップのオープンイノベーション拠点「かわさき新産業創造センター（KBIC）」に入居しているアナウト株式会社（本社：東京都千代田区 代表取締役：小林直）は、手術中リアルタイムに構造物の位置や領域を推定し、強調表示することで医師の視覚支援を行う手術用画像認識支援プログラム「EUREKA α （ユーリカアルファ）」*について、既承認製品の機能追加および適応拡大に関する変更承認を、2026年1月28日付で厚生労働大臣より取得しました（承認番号：30600BZX00061000）。販売準備が整い次第、EUREKA α（第2世代）として、製品の販売が開始されます。

EUREKA α（第2世代）では、2024年4月に日本で初めて医療機器として承認された疎性結合組織の強調表示機能に加え、以下の機能が新たに追加されました。

・膵臓の強調表示（胃領域）

・神経の強調表示（大腸領域）

・疎性結合組織の強調表示（婦人科領域への適応拡大）

また、da Vinci XiサージカルシステムのTileproに対応することで、腹腔鏡下手術に加え、ロボット支援手術においても術野内へ自然に情報を統合し、術者の視認性と判断効率の向上を支援されています。

*一般的名称 : 手術用画像認識支援プログラム

販売名： EUREKA α 手術認識支援プログラム

製品仕様：ver.2.0.0

▼「EUREKA α」に関する詳細

https://anaut-surg.com/news/Mj0hNbZE

アナウト株式会社（Anaut Inc.）について

“A nautical mission in the ocean of human anatomy” (人体の海を進む、外科医療の変革者)を目指して、外科医複数名、エンジニア、事業のエキスパートにより2020年7月に設立され、国内外の35以上の高度医療機関と共同研究を実施、人工知能技術を始めとする工学技術と人体を深く理解しながら患者を救う外科医療を融合し、革新的なプロダクトを生み出しました。海外でも高い評価を得ており、多数の施設との研究および市場展開を開始しております。

詳細はホームページ https://anaut-surg.com/ をご覧ください。

▼過去受賞歴

・2025年「第37回 中小企業優秀新技術・新製品賞」中小企業基盤整備機構理事長賞

・2024年「日経優秀製品・サービス賞」最優秀賞

・2024年「グッドデザイン賞」

・2025年「東京都ベンチャー技術大賞」大賞・女性活躍推進知事特別賞

かわさき新産業創造センター（KBIC）とは

かわさき新産業創造センター（KBIC）とは、「新川崎・創造のもり」内に川崎市がベンチャー企業や企業の新分野進出の支援を目的とし整備した首都圏最大級のインキュベーション施設です。現在、施設には50社ほどの企業や大学の研究室が入居しており、入居企業の成長支援やオープンイノベーションの推進を行っています。

https://kbic.jp/

ツクリエとは

スタートアップサイドでいこう

ツクリエは、起業支援と、価値を創造するクリエイターの皆さまを支援するクリエイティブ創造支援を中心に事業展開するプロフェッショナル集団です。ディープテック、クリエイティブ、グローバル、起業家教育の4分野を重点に、イベント企画・相談事業・プログラム運営を通じて、起業家・スタートアップ・クリエイター・研究者の方々を多角的に支援しています。

https://tsucrea.com/

問合せ先

かわさき新産業創造センター共同事業体（株式会社ツクリエ）

Email: event@kawasaki-net.ne.jp