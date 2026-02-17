【最終募集】賞金総額1,000万円超 世界初*1、″後ろ姿″で競うヘアコンテスト『REMILA BHC 2026』第3期エントリー受付中

株式会社リサスティー

美容室・理容室向けのネープケア専用美容機器「REMILA(レミラ)」*2を展開する株式会社リサスティー(本社:東京都渋谷区、代表取締役:伊藤翔太)は、世界初となる"後ろ姿"に特化したバックスタイルヘアコンテスト『REMILA BHC 2026（レミラ バックスタイルヘアコンテスト）』の第3期エントリーを2026年2月1日（日）より受付開始いたしました。

第3期が最終募集となる本コンテストでは、第1期・第2期・第3期の全ノミネート作品の中から、年間グランプリ（賞金300万円）が選出されます。

応募締切は2026年3月31日（火）。ぜひご参加ください。

"後ろ姿の美"が業界に新たな価値観を創出

2025年6月にスタートした『REMILA BHC 2026』は、世界初となる"後ろ姿（バックスタイル）"に特化した審査基準を掲げるヘアコンテストです。

第1期・第2期を通じて、全国の美容師・理容師から

【第1期】64作品（クリエイティブ部門41作品、リアリティー部門23作品）

【第2期】66作品（クリエイティブ部門49作品、リアリティー部門17作品）

計130作品ものエントリーをいただきました。

回を重ねるごとに応募作品のクオリティが向上し、"後ろ姿の美"という新たな美容の価値観が業界内で確実に広がりを見せています。

第1期・第2期ノミネート作品ハイライト

【クリエイティブ部門】

斬新な技術とアーティスティックな感性が融合し、バックスタイルの新たな可能性を切り拓く作品が集結。独創的なデザインと高度な技術表現を両立させた作品が数多くノミネートされました。

【リアリティー部門】

お客様一人ひとりの悩みに寄り添い、施術を通じた変化のストーリーが丁寧に描かれた作品が集まりました。課題解決に向けた丁寧な施術プロセスが詳細に記録された作品が高く評価されています。

※全ノミネート作品は特設サイト（https://www.remilabhc.com/）にて公開中

第3期開催概要（最終募集）

募集期間：2026年2月1日(月)～3月31日(火)

※結果発表:2026年4月予定

応募方法：Instagramで@remila_bhc(https://www.instagram.com/remila_bhc/)をフォローし、部門ごとに指定のハッシュタグをつけて投稿

クリエイティブ部門「#レミラバックスタイルC」

リアリティー部門(REMILA導入店限定)「#レミラバックスタイルR」

賞金・賞品：各部門：

年間グランプリ:300万円

各部門 第2位:30万円 各部門

第3位:10万円

その他、審査員賞・協賛企業賞・副賞(REMILA 1年間無料)等

授賞式：

日時:2026年5月19日（火）15:30～

会場:東京ビッグサイト（ビューティーワールド ジャパン 東京 会場内）

公式サイト: https://beautyworld-japan.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja.html

詳細な応募規定や審査員情報は、特設サイト(https://www.remilabhc.com/)または公式Instagram(@remila_bhc(https://www.instagram.com/remila_bhc/))をご確認ください。

第3期は『REMILA BHC 2026』の集大成となります。あなたの技術と感性で、美容業界に新しい風を吹かせてください。

たくさんのご応募をお待ちしております。

株式会社リサスティーについて

株式会社リサスティーは、業務用美容機器や脱毛機器を開発し、理美容業界のニーズに応える革新的なサービスを提供しています。月額サブスクリプションモデルの「REMILA（レミラ）」は、全国700台以上導入され、脱毛市場の浸透を加速。美容室や理容室の新たな売上の柱となり、経営安定を支援します。理美容業界における脱毛サービスの新スタンダード確立を目指し、業界全体の進化と価値向上に貢献していきます。

【会社概要】

会社名：株式会社リサスティー

代表者：代表取締役 伊藤 翔太

所在地：東京都渋谷区桜丘町9-16 幸ビル301

設立：2014年12月4日

資本金：9,000万円(資本準備金8,500万円)

事業内容：業務用美容機器の企画・製造・販売・レンタル／ヘアサロンの売上向上を目指すサービス提案

URL：https://resusty.co.jp/

＊1 「後ろ姿(バックスタイル)」に特化した審査基準を掲げ、リアルな施術事例やクリエイティブ表現をバックスタイルのみで競う形式のヘアコンテストとして、当社調べ(2025年6月時点)

＊2 REMILA（レミラ）は、株式会社リサスティーの登録商標です。

＜本件に関する報道関係者お問い合わせ先＞

株式会社リサスティー 担当：根本

E-mail：info@resusty.com

TEL：03-6555-3127