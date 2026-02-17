国産もも果汁30％使用！果実感たっぷりの贅沢なリキュール「白鶴 にごりもも酒 700ml」を3月13日から新発売

写真拡大 (全2枚)

白鶴酒造株式会社

　




白鶴酒造株式会社は、「白鶴 にごりもも酒 700ml」を2026年3月13日（金）から全国で新発売します。


「にごりシリーズ」は、果実の濃厚な味わいが一口で口いっぱいに広がる本格和リキュールとしてご好評いただいています。今回発売する「にごりもも酒」は、国産もも果汁を贅沢に使用しており、ももの濃密な甘み、芳醇な香りがしっかりと感じられ、奥深い味わいと心地よい余韻が楽しめます。


飲み方は、ロックやストレートで素材の味わいをしっかり楽しめる他、炭酸やジンジャーエール、乳酸菌飲料などで割るとカクテルとしてもお楽しみいただけます。




■商品情報

商品名白鶴　　　にごりもも酒 700ml


品目　　　　　　リキュール


参考小売価格　　1,426円（消費税別）


原材料名　　　　濃縮もも果汁、醸造アルコール、糖類（国内製造）／酸味料、


　　　　　　　　クエン酸Ｎａ、酸化防止剤（ビタミンＣ）、香料


アルコール分　　5％


商品特長　　　　国産もも果汁を使用した、にごりタイプのもも酒です。


　　　　　　　　ももの素材感と奥深い味わいに、濃密な甘みと芳醇な香りが重なり、


　　　　　　　　飲みごたえのあるジューシーさが広がります。


　　　　　　　　国産もも使用（果汁30％）。着色料不使用。


発売日　　　　　2026年3月13日（金）


商品ページ　　　https://www.hakutsuru.co.jp/product/liqueur/nigori/07448.html





▼白鶴にごりシリーズ商品

https://www.hakutsuru.co.jp/product/liqueur/nigori/



○白鶴 にごりゆず酒 700ml


ゆずをまるごと搾った果汁を使用した、ゆず酒です。


ゆずの爽やかな香りが広がります。


すっきりとした甘さと酸味、ほのかな苦みがバランスよく味わえます。


国産ゆず100％使用。



○白鶴 にごりうめ酒 700ml


うらごしした、梅ピューレ仕立てのうめ酒です。


ふわっと香る梅の香り、とろりとまろやかな口当たり、


穏やかに広がる甘みと酸味が楽しめます。


紀州産梅100％使用。








【一般のお客様からのお問い合わせ先】


白鶴酒造株式会社　お客様相談室


TEL：078-856-7190（休祝日を除く月～金 9:00～17:00）


白鶴ホームページ：https://www.hakutsuru.co.jp/customer/




▽ニュースリリース（PDF）


https://prtimes.jp/a/?f=d13868-425-6c0f8479337209a03b7711db7478ef76.pdf