SamuraiAI、サステナブルな社会の実現を目指すカンパニー「株式会社コメ兵」に提供開始

株式会社Kiva（本社：東京都中央区、代表取締役：野尻 航太、以下 Kiva）は、株式会社コメ兵（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：石原 卓児、以下 コメ兵）において、ワークフロー型AIエージェント「SamuraiAI（サムライAI）」が導入されたことをお知らせいたします。

■「SamuraiAI」サービス概要

「SamuraiAI」では、ユーザーが自然言語で業務ワークフローを作成すると、その内容に基づきAIが *PC画面上のGUI操作を自動で実行します。従来のチャット指示型AIとは異なり、都度の入力や確認を必要とせず、あらかじめ設定された内容に従って自律的に業務を進行できる点が大きな特長です。

また、OpenAIなどの高性能LLMと簡単に連携。これにより、ユーザーはインテリジェントなワークフローを容易に構築でき、定型業務にとどまらない業務自動化を実現します。

*※リリース時点ではブラウザ操作を中心に対応しており、今後はPC全体の操作にも順次対応予定です。

■特長とメリット

■主な活用事例

■今すぐ利用開始

- チャットの手間を削減し、効率性を向上一般的なチャット形式のAIサービスでは、ユーザーが一つひとつの操作を指示し、結果を確認しながら調整する必要があります。「SamuraiAI」では、あらかじめ定義されたワークフローに基づき、AIが一連の操作を自動で遂行します。特に繰り返し作業や定型業務において、高い効率化が見込まれます。- ワークフローの視覚的編集が容易自然言語から生成されたワークフローは、画面上で直感的に編集・調整が可能。ノーコードで操作できるため、専門的なIT知識がなくても、誰でも簡単に業務プロセスの構築・改善が行えます。- 市場データや週次売上レポートの自動取得・集約・分析- SaaSのアカウント一括管理- メールの自動振り分け・返信文の生成・対応漏れの検知- 社内ナレッジを活用した資料レビュー・コンテンツ作成

▶︎ https://samuraix.ai

■株式会社Kiva

代表者 ：代表取締役 野尻 航太

所在地 ：東京都中央区築地3-12-5 +SHIFT TSUKIJI 7F

URL ：https://kiva.co.jp

事業内容 ：

・安心して買える保証サービス「proteger(https://hi.helloproteger.com)」

・ウェブアクセシビリティツール「ユニウェブ(https://hellouniweb.com)」

・次世代AIエージェント「SamuraiAI(https://samuraix.ai)」

