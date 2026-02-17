2月19日より「味の民芸」にて『春だより』フェアがスタート！

株式会社サガミホールディングス

株式会社サガミホールディングスのグループ企業である味の民芸フードサービス株式会社（本社：愛知県名古屋市守山区八剣二丁目118番地 代表取締役社長 榊原 晃）は、手延べうどんと和食の『味の民芸』において、2026年2月19日（木）から、『春だより』フェアを開催いたします。

毎年大人気の「鯛めし」は、メイン食材『愛媛県産真鯛』の品質を見直しました。鯛の旨みや食感が改善され、さらに美味しくなりました。宇和島風、博多風、海苔と梅の特製たれと、仕立ては3種類ありますので、お好きな味でお召し上がりください。

その他、愛媛県産真鯛や春の具材を盛り込んだ「春彩釜めし御膳」、桜海老とねぎを香り高く揚げた「桜海老の大判かき揚げと更科蕎麦」、春野菜とあさりをたっぷりと使用した「クラムチャウダー鍋うどん」など、春の味が続々登場！民芸で春の訪れをぜひお楽しみください。

味の民芸【春だより】フェア

味の民芸で2月19日より、『春だより』フェアを開催！

◆販売開始 ： 2026年2月19日（木）～

◆販売店舗 ： 全国 味の民芸51店舗

【メニューのご紹介】

宇和島風『鯛めし御膳』（うどん・天ぷら・茶わん蒸し付）

税込2,360円

宇和島風『鯛めしとうどん』

税込1,960円

新鮮な鯛の刺身を、コク深い卵黄たれで味わう鯛めしです。

卵黄たれと薬味をよく混ぜて、鯛を漬けにしてご飯とともにお召し上がりください。最後はたれを丼にかけ、たまごかけご飯のように豪快にどうぞ。

博多風『鯛めし御膳』（うどん・天ぷら・茶わん蒸し付）

税込2,360円

博多風『鯛めしとうどん』

税込1,960円

最初は特製の胡麻だれで、〆は出汁茶漬けで味わう鯛めしです。

すりたての胡麻と胡麻だれを刺身にかけ、そのままお召し上がりください。最後は薬味を乗せ出汁をかけて、お茶漬け風にしてどうぞ。

海苔と梅の特製たれ『鯛めし御膳』（うどん・天ぷら・茶わん蒸し付）

税込2,360円

海苔と梅の特製たれ『鯛めしとうどん』

税込1,960円

海苔と梅の特製たれでコクと酸味を楽しみつつ、〆は出汁茶漬けで味わう鯛めしです。

四万十川の天然水で炊き上げた風味豊かな国産海苔の佃煮に梅を加えてさっぱりとしたたれに仕上げました。刺身にかけ、そのままお召し上がりください。最後は薬味を乗せ出汁をかけて、お茶漬け風にしてどうぞ。

『春彩釜めし御膳』

税込1,980円

愛媛県産真鯛と桜海老、菜の花、竹の子を盛り込んだ季節限定の釜めしです。ほろりとほどける鯛の身と混ぜ合わせ、〆は民芸特製の出汁でお茶漬けにしてお召し上がりください。

『桜海老の大判かき揚げと更科蕎麦』真鯛のにぎり寿司2貫セット

税込2,180円

『桜海老の大判かき揚げと更科蕎麦』

税込1,690円

そばの実の中心部のみを原料とする更科蕎麦は、見た目が美しく、繊細な甘みとなめらかなのど越しが特徴です。梅風味のつゆとの相性も格別です。

ねぎの香りが際立つ大判の桜海老かき揚げと一緒にどうぞ。

『クラムチャウダー鍋うどん』季節の杏仁豆富セット

税込1,880円

『クラムチャウダー鍋うどん』

税込1,490円

蒸しあさりをたっぷりと使用したクラムチャウダースープに、竹の子・菜の花を中心とした春野菜ともちもちの手延べうどんを合わせた和洋折衷の一杯です。あさりの旨みと野菜の甘味が広がる味の民芸ならではのやさしい一杯です。

【味の民芸について】

関東地方を中心に、西は岡山まで全国5１店舗を展開する、和食麺処レストランです。落ち着いた「和」の空間で、自慢の手延べうどんをはじめ、蕎麦、各種和食メニュー、旬にこだわった限定メニューなどをご提供しております。ご家族やご友人とのお食事から、お一人でのお食事まで、幅広くご利用いただけます。

【手延べうどんの特徴】

落ち着いた「和」空間でお食事が楽しめます

包丁を使わずに、延ばし続けて作るため、表面はツルツルとしており、喉越しの良さは天下一品です。手打ちうどんは、麺が太めで硬質な弾力を持つ力強いコシが特長である事から、両者を比較して讃岐（手打ち）の男うどん、備中（手延べ）の女うどんという言葉も生まれたということです。

【出汁とつゆへのこだわり】

手延べ麺をつくるためには、生地づくりから麺の完成までに約30時間以上かけております

「北海道産利尻昆布」と「かつお節」「うるめ節」「さば節」を使用し、毎日店舗にて無添加の『出汁』を引いています。

この『白だし』をベースに特製の返しを加え、つるつるとした手延べうどんに合う『黄金だし』や『つけつゆ』を作成しております。

【サステナビリティの取り組みについて】

毎日店舗で「味」のベースとなる「白だし」を作成

株式会社サガミホールディングスは国連 WFP のレッドカップキャンペーンの参加企業として、『和食麺処サガミ』『味の民芸』店舗売上の一部を国連ＷＦＰに寄付し、世界の子どもたちに学校給食支援を行っております。

※国連WFPレッドカップキャンペーン詳細はこちら：https://www.jawfp.org/redcup/

ホームページ http://www.ajino-mingei.co.jp/

Instagram https://www.instagram.com/ajinomingeitenobe/