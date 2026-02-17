【山口県長門市】北長門海岸国定公園を臨む絶景宿が「第2章」へ。13年の眠りから覚めた「きわど温泉リトリート 悠久の季」、真のリトリートホテルを目指し、海と光に包まれる3客室の新設工事を開始。

有限会社アイ・エフ・シー

山口県長門市、北長門海岸国定公園の高台に位置する「きわど温泉リトリート 悠久の季(https://yukyunotoki.com/)（ゆうきゅうのとき）」（運営：有限会社アイ・エフ・シー、代表取締役：大谷恭孝）は、2026年2月、新たに3室を新設する第2期工事を開始いたしました。目の前に広がる深川湾と青海島、朝夕の海面に描かれる光の道、朝日を浴びながらのヨガや瞑想など、深くリラックスできるリトリート滞在のための空間を創出します。新客室は、2026年4月下旬オープン予定です。

■ 新客室での体験：海と対話し、自分を整える

新客室からの眺め（2026年4月下旬オープン予定）ヨガや瞑想の時間にも寄り添う客室づくりが進行中

新設される3室は、いずれも海に向かって開かれた解放感あふれる空間です。窓際には一段上がったリトリートスペースを設置。目の前には、日本の渚百選にも選ばれた青海島や、深川湾の穏やかな水面が広がります。特に、朝日が海面に黄金のラインを描く光の道や、夜の海に揺らめく月明かりは、見る人の心を静寂で満たします。また、澄み切った青空はもちろん、満天の星空観賞に多くの天体ファンが訪れる地域でもあります。

屋外では、目の前のガーデンやプライベートビーチ(https://yukyunotoki.com/experience/experience-132)、海岸沿いの地層など、大自然の癒しを全身で感じられます。

客室はただ泊まるだけではありません。波音をBGMにヨガや瞑想を行うなど、思い思いの時間をお過ごしいただけます。またあえて何もしない時間を過ごすなど、心身の調律に最適な環境を整え、私たちが目指す「わたしに還る、非日常」を体感していただけます。

■ 悠久の季 再生の物語

客室から見える朝の光の道（既存の客室からの光景）月明かりや朝日に包まれながら、ヨガセッションが行われることもある展望ラウンジ



なぜいまリトリートなのか。1977年に創業し、かつて「黄波戸温泉観光ホテル」として地域に愛されたこの場所は、2011年に惜しまれつつ閉館しました。それから約13年の時を経て、地元企業である私たちが「北長門リトリートホテル 悠久の季」として再生させるプロジェクトをスタートいたしました。 その原点は、代表の大谷自身がかつてパニック障害を患い、自然の中での静養によって心身を回復させた実体験にあります。本来の自分を取り戻す場所を創る、それが私たちの使命です。



2024年の第1期オープン（既存客室3室およびレストラン）、2025年11月の「きわど温泉リトリート 悠久の季」へのリブランド(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000170619.html)に続き、今回の第2期工事では、この想いを具現化するリトリート客室を完成させ、真のリトリートホテルとしてさらに進化してまいります。



また、建物だけでなく、プライベートビーチやシーサイドテラス、海辺に現れた壮大な地層景観など、全身で自然を感じられる周辺の環境整備にも取り組んでおります。

■ 五感を満たす食と湯、そして観光

ホテル敷地内からのみご利用頂けるプライベートビーチプライベートビーチで朝日を浴びるヨガ澄んだ海と青空を楽しめるシーサイドテラス（整備中）悠久のときを感じる壮大な地層

リトリートを完結させるのは、長門や山口の地が育む、豊かな恵みと心を満たす観光の数々です。

【食】



日本海側屈指の漁港である仙崎の新鮮な魚介やブランド和牛「やまぐち和牛 燦（きらめき）」、地元発祥の伝統野菜で500g以上（最大1kg超）にもなる巨大な田屋なすなど、地の物を厳選。美祢市の天然水である半田弁天湧水を使用し、素材の生命力を引き出した料理が身体の内側から癒し、整え、また元気を呼び覚まします。

宿泊ご夕食 懐石料理の一例（2名様分）



【湯】



泉質は入浴後の肌がすべすべになるとされる美人の湯（アルカリ性単純温泉）で、心身の緊張を優しく解きほぐします。国民的人気アニメのオープニングに登場した貸切展望露天風呂「サザエの湯」や、オーシャンビュー大浴場「悠久の湯」にて効果・効能をご実感いただけます。

朝日や月夜も楽しめる貸切展望露天風呂「サザエの湯」（バスタオル着用でのご利用可）青海島一望のオーシャンビュー大浴場「悠久の湯」（写真は男湯）



【観光】



CNNが選ぶ日本の最も美しい場所31選(https://www.cnn.co.jp/travel/35064039.html)に選出された、海へと続く赤い鳥居が印象的な人気観光地元乃隅神社(https://www.motonosumi.com/ja/home/)に最も近いホテルです。また、2025年度版「田舎暮らしの本 道の駅大賞」中国ブロック1位・全国3位を受賞した道の駅センザキッチン(https://nanavi.jp/senzakitchen/)へも車で15分ほどです。当館から少し山沿いに上がっていただくと、空と海が一体化した広大な展望の千畳敷(https://nanavi.jp/sightseeing/senjoujiki/)もあり、お子様が楽しく走り回れる草原が広がっています。



道の駅センザキッチンがある港町仙崎は、詩人金子みすゞ記念館(https://www.city.nagato.yamaguchi.jp/site/misuzu/)、数々の名曲を生み出した作詞家大津あきら(https://akiraongakukan.com/)のメモリアル館など、詩と詞を感じられる場所です。みすゞ通りには地元の方々が書いた金子みすゞの詩を至る所で見かけ、言葉が心を癒してくれる空間でもあります。



長門市内では、シベリヤ・シリーズで有名な画家香月泰男美術館(https://kazukiyasuo.com/index.html)、吉田松陰が師と仰いだ村田清風記念館(https://murataseihuu.com/)など、ご紹介しきれないほど多くの文化や歴史の記憶をたどることができます。



また、少し足を伸ばせば角島大橋(https://yamaguchi-tourism.jp/spot/detail_11030.html)や萩の城下町(https://www.city.hagi.lg.jp/site/sekaiisan/h6080.html)も楽しめる、絶景のロケーションに当館は位置しています。

■今後の展開に関して

CNN「日本の最も美しい場所31選」に選ばれた元乃隅神社道の駅大賞 中国ブロック1位・全国3位 センザキッチン標高333ｍの高台に大空と海原と草原が広がる千畳敷あたたかな言葉を紡ぐ金子みすゞの記念館日本の音楽界に多大な功績を遺した大津あきら生家シベリヤ・シリーズで有名な画家香月泰男美術館吉田松陰が師と仰いだ村田清風記念館テレビCMやロケ地にたびたび登場する角島大橋（下関市）数多くの維新志士たちを輩出した松下村塾（萩市）

「きわど温泉リトリート 悠久の季」は、ヨガや瞑想、サイクリングやゴルフなど、多様なウェルネス体験の充実を図りながら、滞在価値のさらなる深化を目指しています。



本年1月末には、ホテルと同じ敷地内にある離れ「別邸きわど庵(https://yukyunotoki.com/news/kiwado-house)」の整備が整い、ペット同伴やグループ・団体でもご利用いただけるようになりました。土間には自転車を置いて玄関を施錠していただけますので、サイクリストの皆様も安心してご宿泊いただけます。

別邸きわど庵。右側のお部屋はペット同伴でご宿泊可自転車も持ち込める広い土間

2026年度後半予定の「第3章」では、ホテル本館2階部分の改築に着手。海と光に抱かれながら何もしないという贅沢を、より深く、より豊かに極めてまいります。



「わたしに還る、非日常」を全身で感じていただける海辺のリトリートとして、国内外からのお客様をお迎えいたします。

【会社概要】



・ 社名：有限会社アイ・エフ・シー

・ 施設名：きわど温泉リトリート 悠久の季（ゆうきゅうのとき）

・ 所在地：山口県長門市日置上1597-2

・ 電話番号：0837-37-3737

・ 広報担当：大谷（おおたに）

・ URL：https://yukyunotoki.com/

・ Instagram：https://www.instagram.com/yukyunotoki/