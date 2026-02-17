小学校卒業式向け“女の子袴レンタル”を新開始｜成長の節目を上品に彩る安心セット

株式会社LIN

株式会社LINが運営する「レンタル衣裳マイセレクト」は、小学校卒業式向け女の子袴レンタルを新たに開始いたしました。

近年、小学校卒業式において袴を選ぶご家庭が増えています。特別な一日を和装で迎えたいという思いとともに、「華やかでありながら落ち着きのある装い」を求める声が高まっています。

本ラインでは、小学生の体型に合わせた設計で、動きやすさと着崩れしにくさを重視。長時間の式典や写真撮影でも安心して過ごせる仕様となっています。

デザインは、やわらかな“くすみカラー”、王道の古典柄、今どきのレトロモダンまで幅広く展開。お子さまの個性やご家庭の雰囲気に合わせて選べるラインナップを揃えました。

サイズは身長対応目安を明確にし、オンラインでも選びやすい設計に。レンタルは3泊4日、全国配送対応。必要な小物を含むフルセットでお届けいたします。

実店舗で創業50年の貸衣裳店が運営する安心感のもと、大切な門出の日を丁寧にサポートいたします。

6年間の成長を祝う一日が、

ご家族にとってあたたかく、誇らしい思い出となりますように。

商品情報

商品名：小学生卒業袴女の子レンタル

公開日：2026年1月

レンタル価格：14,800円～（税込）

レンタル期間：3泊4日（前後延長可）

詳細URL：https://www.tomesode-myselect.com/SHOP/237797/list.html

会社概要

会社名：株式会社LIN

所在地：岐阜県可児市塩914-3

事業内容：レンタル着物事業、フォーマル衣裳レンタル

サイトURL：https://www.tomesode-myselect.com/