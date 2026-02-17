春の景色を織りなす、二つの彩り ― 上質なハンドメイド道具のブランドCohanaから「春の限定商品 SAKURA2026」が2026年2月17日（火）に予約受付開始

株式会社KAWAGUCHI

株式会社KAWAGUCHI（本社：東京都中央区、代表取締役：河口玄太郎）は、Made in Japan にこだわった上質なハンドメイド道具のブランド「Cohana」を展開しています。

さくらが咲く春はCohanaにとって特別な季節。さくらの語源となった日本神話の女神である木花咲耶姫～コノハナサクヤヒメ～の名前から「Cohana」が生まれました。

毎年ご好評いただいているSAKURAシリーズの2026年新商品の予約受付を、2026年２月17日（火）より受付いたします。

今季のテーマは、「春の景色を織りなす、二つの彩り」。

光を浴びて透き通るような、花びらの「さくら色」。そして、その影や枝、あるいは春の霞（かすみ）を思わせる、静かで奥深い「むらさき色」。道具を手に取るたび、デスクにそっと置いたその瞬間にも、ふたつの色が響き合い、移ろう春の景色があなたの手元に広がります。

※今回の限定12アイテムのうち、5アイテムはCohanaオンラインストアとCohana日本橋本店限定でのお取り扱いとなります。

Cohana春の限定商品 SAKURA2026

予約受付開始：2026年2月17日(火)午前10時

入荷予定：2026年3月中旬～下旬

※数量限定での販売です。なくなり次第、販売終了となります。

※日本橋本店ではこの商品の予約を受け付けておりません。商品入荷後に店頭にて数量限定で販売する予定です。

さくらをまとう、春限定の特別な裁ちばさみ

詳細を見る :https://shop.cohana.style/pages/2026-sakura

１）漆と金箔の裁ちばさみ さくら 18,700円

さくら色の漆に金箔を施した、芸術品のような美しさと鋭い切れ味を併せ持つ一本です。時を重ねるほどに深まる漆の艶を、長くお楽しみいただけます 。

さくら色の漆に金蒔絵、手元を彩る小ばさみ

２）漆と金蒔絵の小ばさみ さくら 11,000円

関市で仕立てた小ばさみに、さくら色の漆と金蒔絵を。

繊細な刃先で、細かな作業も心地よく進みます。

春を連れて歩く豆ばさみ

３）関の豆ばさみ さくら／むらさき 1,980円

全長35mmの豆ばさみが、やさしい「さくら」と霞のような「むらさき」で登場。本格的な切れ味で、ペンケースやポーチに春の彩りを忍ばせられます。

春の花を映した、ふたつの針やすめ

４）淡路瓦の針やすめ さくら／むらさき 1,870円

淡路瓦を花のかたちに焼き上げた、季節限定の針やすめ。マグネット入りで、手しごとの所作も美しく整います。

春色の文ちんに、金のきらめきを添えて

５）南部鉄器の文ちん さくら／むらさき 3,300円

ロングセラーの文ちんに、春の光をまとった金色のきらめきを添えた限定カラー 。南部鉄器ならではのしっかりとした重さと華やかな色彩が、デスクに静かな春を運びます 。スタッキング（重ね置き）して、色の重なりを楽しむのもおすすめです。

春の着物をまとう、帆布の道具入れ

６）着物と帆布の道具入れ さくら 9,900円

丈夫な帆布にさくらをイメージした着物地を合わせた、春をまとう特別な道具入れ 。同時発売の小間物入れと組み合わせて、統一感ある道具まわりに。

＊着物地部分の色柄はアソートです。

さくらとむらさき、デスクが華やぐ小間物入れ

７）帆布の小間物入れ さくら／むらさき 2,640円

コロンとしたフォルムが愛らしい帆布の小間物入れに、春限定色が登場。

デスク周りや道具入れを、春の装いに一新できます。

CohanaオンラインストアとCohana日本橋本店だけで販売の限定商品5アイテム

紐を解くたび、春がひらく

８）庄三郎 長刃糸切ばさみ 着物の小風呂敷 さくら 6,380円

名門「庄三郎」の確かな切れ味を、さくらをイメージした着物の小風呂敷で包みました。作業前のひと手間が、手しごとの始まりを心地よく整えます 。

＊小風呂敷の色柄はアソートです。

春の豆道具を集めました

９）お針子 豆小町 さくら／むらさき 4,400円

豆ばさみ・淡路瓦の針やすめ・糸巻チャームを春の彩りで詰め合わせた、心ときめく限定セット 。小さな道具たちが集まる姿は、まるで春の野を切り取ったような愛らしさです 。

春のきらめきがあふれる、プレミアムな〈さくら〉のお裁縫缶

10）プレミアムお裁縫缶セット さくら 38,500円

漆塗りのはさみや山桜の道具など、上質な品々を贅沢に揃えた最高峰のセット 。手に取るたび、春の訪れとともに至福の時間を運んでくれます。

はじめの一歩に、さくら色のひと缶

11）お裁縫缶セット さくら 16,500円

毎日の針仕事に欠かせない道具を、さくら色の装いでコンパクトにまとめました。春からの新しい趣味のおともや、大切な方への贈りものにも最適です。

春を織りはじめる、さくら色の小箱

12）ポケおり 糸あそびセット さくら 8,250円

8種の春色糸とポケおりを、さくら色の和紙の小箱に収めました 。

織り上がったモチーフは、贈りものや小物づくりにも活躍します。

日本橋に本社を構え、創業70年の歴史を持つ老舗手芸道具メーカーが、手芸・ソーイングの分野で培った経験と強みを活かし、2016年に新たに生み出したハンドメイド道具ブランドが「Cohana」です。



Cohanaの道具は、日本各地に受け継がれる伝統の技術や素材産地と共に作り上げた、ハンドメイドのための実用的なツールであると同時に、上質な生活雑貨や洗練された文房具としてもお楽しみいただけます。コレクションや贈り物にもふさわしく、心に残り、長く手元に置きたくなる特別な「お道具」です。



◆Cohana ブランドサイト

https://cohana.style/



◆Cohana オンラインストア

https://shop.cohana.style/





株式会社KAWAGUCHI

当社は、洋裁用具の開発メーカーとして1953年に創業しました。その後の経済成長によって、人々の生活が豊かになり、欲しいものは何でも手に入れられる時代となりました。今では、低コスト・大量生産の影響で、同一のデザイン、カラー、サイズの製品が世の中に溢れています。自分の個性を出したくても、なかなか難しいというのが現状です。このような環境の中、世の中に一つしかないものを求めて、日々手作り活動に励む手作りファンが数多く存在します。



当社では、このような手作りファンに向けて、ハンドメイド用品、ソーイングの道具・材料の他、衣類の補修用品や快適生活用品など、手作りライフを簡単、快適にするグッズの企画開発、また培ってきたノウハウを活かして、ステーショナリー雑貨等の企画、開発、サービス、Eコマースを手掛けています。創業以来培ってきた伝統や技術を大切にしつつも、新しいことに果敢にチャレンジし続ける会社でありたいと強く願っております。