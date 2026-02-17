SPACECOOL、日本ワイドクロス、ロンシール工業が3社合同で「建築・建材展2026」に出展

SPACECOOL株式会社

宇宙に熱を逃がしゼロエネルギーの冷却を実現する放射冷却素材「SPACECOOL（スペースクール、以下、「本素材」）」を開発・販売するSPACECOOL株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：末光 真大以下「当社」）は、2026年3月3日（火）～6日（金）に東京ビッグサイトで開催される国内有数の建築総合展「建築・建材展2026」に、日本ワイドクロス株式会社（以下、日本ワイドクロス）、ロンシール工業株式会社（以下、ロンシール工業）と昨年度に引き続き共同でブース出展することをお知らせします。

建築・建材展2025 出展時の様子

本素材は、太陽光からの熱をブロックし熱吸収を抑えるだけでなく、宇宙へ熱を放射することで、ゼロエネルギーで外気温より低温にすることが可能な、世界最高レベルの放射冷却性能を持つ新素材です。

本素材を建物屋根に施工することで、屋内の温度上昇を低減させ、空調エネルギーやCO2削減のほか、熱中症対策などの労働環境改善に寄与することが可能です。本展示会では、SPACECOOLを活用したメーカー専売品として、日本ワイドクロスの折板屋根向け遮熱工法『SPACECOOLルーフシェード』および、ロンシール工業のSPACECOOL一体型屋上防水シート『イノベーションプルーフRR』の模型や導入事例を紹介します。会場へ足をお運びの際はぜひお立ち寄りください。

主な展示内容

展示会概要

お問い合わせ先

