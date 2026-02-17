MetaLife、累計ユーザー数100万人を突破！【メタバース×リモートワーク】
株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社ベンド（東京・千代田／CEO：近藤潔）は、2026年2月17日、運営するオンラインコミュニケーションプラットフォーム「MetaLife(https://metalife.co.jp/)」において、累計ユーザー数が100万人を突破したことを発表いたしました。
◆まるでオフラインのような気軽なコミュニケーションをメタバースで
MetaLifeは2D空間上のオンラインコミュニケーションプラットフォームで、スペース内でアバター同士を近づけるだけでビデオ通話を行うことができます。用途も幅広く、数多くの企業や学校で利用されています。
MetaLifeは、従来のビデオ通話では達成しにくかった、まるで実際に集まっているかのような気軽なコミュニケーションを可能にしています。
おかげさまでリリースから約3年半で、累計ユーザー数100万人を突破いたしました。
今後もMetaLifeは、プラットフォームの機能の向上や拡大、そしてカスタマーサポートの継続を通じて、ユーザーの皆様に更なる価値を提供することを目指します。
◆価格・機能両面で使いやすいメタバースオフィス
MetaLifeでは、ユーザーの皆様のご意見・ご感想をもとに、充実した機能を兼ね備えたオンラインコミュニケーションプラットフォームに進化してきました。
- 勤怠機能
- 画面共有への相互書き込み
- AI議事録機能
- ワンタイムパスワード、IP制限など各種セキュリティ機能
など、より良いオフィスワークに欠かせない機能を搭載しております。
各機能の詳細はヘルプセンターよりご確認ください。
MetaLifeヘルプセンター：https://support.metalife.co.jp/
◆まずは無料でお試し体験！
MetaLifeのメタバース空間は、25名までであれば無料でご利用いただけます。
オフィス利用やイベント開催に関する各種サポートや、オリジナルマップの制作なども承っているので、ぜひお気軽にご相談ください。
MetaLifeを無料で使ってみる：https://metalife.co.jp/
◆株式会社ベンド（Bend Co., Ltd.）
https://metalife.co.jp/company/
代表取締役：近藤潔
設立：2019年3月1日
資本金：1500万円（資本準備金を含む）
所在：〒102-0083 東京都千代田区麹町5-3-23 日テレ四谷ビル 4F
問い合わせ窓口： info@thebend.jp
■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）
https://www.gakken.co.jp/
・代表取締役社長：宮原 博昭
・法人設立年月日：1947年3月31日
・資本金：19,817百万円
・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）
東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）
・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・電話番号：03-6431-1001（代表）
・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社
教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、
学習教材などの出版・コンテンツ事業、
教科書・保育用品などの園・学校事業など
医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、
認知症グループホーム事業、
保育園・学童などの子育て支援事業など
グローバル：150か国以上で活動・事業展開