知識習得の先にある「社内システム×生成AI」の垂直立ち上げを支援

株式会社レッジ

AI・データ利活用コンサルティングおよびAI専門メディア「Ledge.ai」を運営する株式会社レッジ（本社：東京都品川区、代表取締役：小瀧 健太、以下 レッジ）は、SaaS連携およびMCP（Model Context Protocol）サーバー構築のスペシャリストである株式会社ストラテジット（本社：東京都港区、代表取締役社長：加藤 史恵、以下 ストラテジット）と共同で、現場の業務で即戦力となるAI人材を育成する「実務で使える 生成AI研修プログラム」の提供を開始いたしました。

サービス提供の背景：生成AIの主戦場は「対話」から「実行」へ

生成AIの普及に伴い、企業における活用フェーズは「チャットによる回答生成」から、社内データやSaaSと連携して業務を自律実行する「AIエージェント」へと進化しています。

本プログラムは、レッジが持つ高度なAI活用の知見と、ストラテジットが2026年1月に発表した「JOINT AI Flow」における独自のMCPサーバー構築・管理技術を融合。単なるツールの習得に留まらない、社内システムと生成AIを安全かつ柔軟に繋ぎ、実業務を“動かす”ための教育パッケージとして開発されました。

本研修プログラムの特長

1. MCPサーバー活用による「動けるAI」の実装体験

ストラテジットがリードする最新プロトコル「MCP」の知見をカリキュラムに投影。自社システム（Salesforce, Slack, 基幹システム等）のデータを安全にAIのコンテキストとして取り込み、高度なAIエージェントを構築・運用する手法を学びます。

2. 座学と実践を統合した「実装型」カリキュラム

最新のAI技術動向から、実際の業務シーンを想定したハンズオン演習までをセットで提供します。理論を学んだ直後に手を動かして実践することで、研修直後から自走できるスキルの定着を促します。

3. 人材開発支援助成金の活用で研修費用の最大75%を補助

本プログラムは、厚生労働省の「人材開発支援助成金」の適用要件に合わせて構築されています。要件を満たすことで、最新のAI環境に対応できる組織基盤をコストを抑えて構築可能です。

■ カリキュラムの概要（合計15時間・3日間構成の例）

- 活用例： 通常価格25万円の研修が、助成金活用により実質負担6.25万円（1名あたり）で受講可能。（※受給には一定の条件があります）[表: https://prtimes.jp/data/corp/30320/table/71_1_a6e62a29ca47185da0f2a4c5f2b71bce.jpg?v=202602171051 ]

本サービスサイト：https://joint-data.com/service/ai-training

■ 会社概要

株式会社レッジ

AI・データ活用コンサルティング、AIメディア「Ledge.ai」の運営、AI人材育成を通じて、企業のAI社会実装を支援しています。

URL：https://ledge.co.jp/

株式会社ストラテジット

「AI」×「システム連携」×「業務コンサルティング」を支援するソリューションカンパニー。iPaaS型AI活用プラットフォーム「JOINT AI Flow」を展開し、MCP対応ワークフローの開発をリードしています。

URL：https://www.strategit.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社レッジ 問い合わせ先：ld_consulting@ledge.co.jp

※助成金の申請にあたっては審査があり、必ずしも受給を確約するものではありません。詳細は社会保険労務士等へご確認ください。