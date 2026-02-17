暑い季節にうれしいメントール配合のスキンケア入浴剤『HERSバスラボクール　星降る涼夜（りょうや）のバスタイム 12錠入』新発売

白元アース株式会社HERSバスラボクール 星降る涼夜（りょうや）のバスタイム

白元アース株式会社（本社：東京都足立区、社長：吉村一人）は、さっぱりしながらも保湿ができる錠剤タイプの薬用入浴剤『HERSバスラボクール 星降る涼夜（りょうや）のバスタイム 12錠入』を3月2日より新発売いたします。

「HERSバスラボ」は、スキンケアタイプの入浴剤ブランドです。今回発売するクールタイプの錠剤『HERSバスラボクール 星降る涼夜のバスタイム 12錠入』は、メントール（クール成分）配合で、汗のべたつきをおさえ、ひんやり涼しい湯上がり感が得られる商品です。また、炭酸ガスが入浴効果を高め血行を促進し、汗ばむ季節のだるい疲れや冷房による体の冷えをやわらげます。加えて、保湿成分としてヒアルロン酸とビタミンCを配合しています。香りは「ミュゲ、ホワイトリリー、ホワイトティー、ピオニー」のすっきり心地よい気分が落ち着く4種類が日替わりで楽しめます。

さらに、日頃のご愛顧に感謝し、数量限定でプラス4錠（16錠入）の増量企画品を発売いたします。ラインナップはクールタイプの「星降る涼夜のバスタイム」「涼やか月夜のバスタイム」の2アイテムとなっています。

12+4錠入の増量企画品 左から、HERSバスラボクール 星降る涼夜のバスタイム、HERSバスラボクール 涼やか月夜のバスタイム

「HERSバスラボ」シリーズで売場を彩り、市場のさらなる活性化を目指してまいります。

≪商品特長≫

●炭酸ガスが入浴効果を高めて血行を促進し、汗ばむ季節のだるい疲れや冷房による冷えをやわらげます。

●メントール（クール成分）が汗のべたつきをおさえ、ひんやり涼しい湯上がり感です。

●おだやかな泡が湯面にただよい、お湯にとけてすべすべな肌ざわりに。

●ヒアルロン酸とビタミンC（保湿成分）が、夏の日差しで荒れたお肌にうるおいを与えます。

【効能】疲労回復、冷え症、肩のこり、あせも、しっしん、荒れ性、にきび、腰痛、神経痛、痔、リウマチ、しもやけ、ひび、あかぎれ 医薬部外品

【香り／湯の色】

●スッキリ心地よいミュゲの香り／アクアブルーのお湯

●こころときめくホワイトリリーの香り／イエローグリーンのお湯

●気持ち穏やかホワイトティーの香り／エメラルドブルーのお湯

●気分華やぐピオニーの香り／シャインピンクのお湯



≪商品概要≫

●HERSバスラボ 涼やか月夜のバスタイム 12錠入

・希望小売価格：オープン

・内容量：45g×12錠

◆発売日：2026年3月2日

◆販売ルート：全国のドラッグストア、スーパー、ホームセンター