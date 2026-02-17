男の子卒業式に“袴”という選択を｜小学生向け紋付き袴レンタルを新開始

株式会社LIN

株式会社LINが運営する「レンタル衣裳マイセレクト」は、小学生向け紋付き袴レンタルを2026年1月より開始いたしました。

近年、小学校卒業式において袴を選ぶご家庭が増えています。これまでは女の子中心の印象が強かった袴ですが、「男の子にも特別な晴れ姿を」という声が高まり、男子袴の需要が広がりつつあります。

本ラインでは、紋付風の羽織に落ち着いた色味の袴を合わせた、凛とした装いをご提案。グレーや紺、黒を基調とした上品な配色が人気で、式典の場にふさわしい品格を演出します。

袴姿は写真映えする特別感も魅力のひとつ。6年間の成長を振り返る一日に、少し大人びた晴れ姿がご家族の記憶に残ります。

レンタルは3泊4日、全国配送対応。着物・袴・長襦袢・小物まで揃ったフルセットでお届けし、オンラインで簡単にご注文いただけます。初めての和装でも安心してご利用いただける設計です。

実店舗創業50年の貸衣裳店が運営する安心感のもと、大切な門出の日を丁寧にサポートいたします。

一生に一度の小学校卒業式。

男の子にも、誇らしく凛とした袴という選択を。

商品情報

商品名：小学生用紋付き袴レンタル

公開日：2026年1月

レンタル価格：19,800円～（税込）

レンタル期間：3泊4日（前後延長可）

詳細URL：https://www.tomesode-myselect.com/SHOP/238087/238089/list.html

会社概要

会社名：株式会社LIN

所在地：岐阜県可児市塩914-3

事業内容：レンタル着物事業、フォーマル衣裳レンタル

サイトURL：https://www.tomesode-myselect.com/