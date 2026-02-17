株式会社いわきスポーツクラブ

このたび、2026/27シーズンのトレーニングキャンプを長野県長野市（飯綱高原）で実施することになりましたので、お知らせいたします。

■飯綱高原について

長野市の飯綱高原は、首都圏からの交通アクセスに優れ、中心市街地から車で約25分と至近に位置しながら、標高1,000mを超える冷涼な高原環境を有しております。

飯綱高原と市街地双方の地理的特性を活用することにより、トレーニングは冷涼な高原環境で行い、練習試合等の実戦的な調整は市街地で実施するという、いわゆるハイブリッド型のトレーニングキャンプが可能です。このような環境は全国的にも希少であり、トレーニングの効率化と競技力向上の両方に資するものです。

長野市のホームページはこちら(https://www.city.nagano.nagano.jp/n155400/contents/p006232.html)

■荻原健司長野市長のコメント

本市では、Jリーグの2026/27シーズンからのシーズン移行を踏まえ、冷涼な気候を有する飯綱高原にグラウンドの整備を進めるとともに、Jリーグクラブのキャンプ誘致に取り組んでまいりました。このたび、いわきFCが本市でのトレーニングキャンプの実施を決定したことに対し、大変喜ばしく思っております。長野市ならではの環境を活かして、クラブにとって理想的なトレーニング環境を提供できるよう、また、選手の皆様が最高のパフォーマンスを発揮できるよう万全の体制を整え、長野市一丸となっていわきFCをサポートしてまいります。

また、いわきFCは「スポーツを通じて社会価値を創造する」をミッションに掲げており、本市と共にスポーツの力を活用して地域を元気にする取り組みも一緒にできればと思っております。キャンプ実施により、地域の活性化につながることを大いに期待しています。

■株式会社いわきスポーツクラブ 大倉智代表取締役のコメント

このたび、2026/27シーズン トレーニングキャンプを長野県長野市で実施させていただくことになりました。

キャンプの受入れに向けて、ご尽力いただきました長野市をはじめとする関係者の皆様に心から感謝申し上げます。

長野市飯綱高原は、冷涼で標高が高く、高密度のトレーニング環境と高品質のリカバリー環境が整っていることから、長野市での実施を決定いたしました。

またスポーツを通じたまちづくりを進める荻原市長の熱い想いと、我々のクラブミッションも重なり、同じビジョンのもとに今後も良好な関係性を築いていけると感じました。

長野市の皆様とともに素晴らしいキャンプを作り上げていければと思っています。

【トレーニングキャンプについて】

■期間

2026年7月1日（水）～ 7月12日（日）

■キャンプ地

長野県長野市

■練習場

飯綱高原南グラウンド（〒380-0888 長野県長野市上ケ屋2471－3054）

■スケジュール

原則、一般公開で行う予定ですが、状況により非公開となる場合もございます。

スケジュールは決定次第、お知らせいたします。