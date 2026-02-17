ビッグエコー グランドメニューを大幅刷新！リニューアル記念「フード全品半額祭」を2月25日より開催



































◇大阪の有名ラーメン店が監修！「〆の一杯」シリーズカラオケの〆にぴったりの本格ラーメンが有名店の味で登場。・“淡麗醤油” 自慢の自家製麺で話題の人気店「桐麺」監修：すっきりとした味わいの中にうまみが凝縮されたこだわり抜いた一杯。・“味噌” 食べログ百名店8年連続受賞の名店「らーめん香澄」監修：濃厚ながらも飲みやすいスープが特徴の満足度が高いラーメン。・“豚骨” 泡立つ濃厚スープで注目の評判店「小麦と生きる道」監修：クリーミーで奥深い豚骨スープが麺によく絡む食べ応えのある一品。◇こだわりとトレンドを追求したフードメニュー・そば粉入り麺を使用した“辛麺”：刺激的な辛さがやみつきになる、やさしい口当たりのそば粉入り麺を使用したヘルシーな辛麺。・さらにおいしくリニューアルした”濃厚カルボナーラ”：燻製パンチェッタが香る平打ち麺仕立てで、より一層コク深くリッチな味わいに進化。・長時間発酵プレミアム生地の”プレミアムペパロニピザ”：もっちり食感で評判のプレミアム生地ピザシリーズに人気のトッピングを新たに追加。