エディオン オフィシャル・キャラクター「いいなちゃん」がLINEスタンプに登場！

エディオン オフィシャル・キャラクター「いいなちゃん」が

LINEスタンプに登場！ 第1弾「全力！いいなちゃんの毎日使えるあいさつ」を

2月17日（火）より販売開始





当社は、2026年2月17日（火）より、当社オフィシャル・キャラクター「いいなちゃん」のLINEスタンプの販売を開始いたします。

「いいなちゃん」は、お客様のくらしに「いいな」を届けるために日々奔走しています。これまで、キャンペーン等における期間限定のLINEスタンプ配布でご好評をいただいておりましたが、多くのお客様より「期限を気にせずずっと使い続けたい」「日常の会話でもっと使いたい」という温かいお声をいただき、この度、クリエイターズスタンプとして販売を開始することといたしました。

今回は、全40種類をラインナップしました。「ありがとう！」「おつかれさま」といった、毎日の会話に便利なメッセージに加え、「いいなちゃん」のコミカルな一面を表現した遊び心のあるスタンプも用意しており、会話を楽しく盛り上げるコミュニケーションツールとして最適です。

当社は、コーポレートメッセージである「買って安心 ずっと満足」のもと、本スタンプを通じて、お客様の毎日のコミュニケーションがより豊かで笑顔あふれるものとなるよう応援してまいります。

LINEスタンプデザインイメージ（一部抜粋）





いいなちゃんLINEスタンプ概要

スタンプ名称：「全力！いいなちゃんの毎日使えるあいさつ」

カテゴリー：クリエイターズスタンプ

販売開始日：2026年2月17日（火）

収録スタンプ数：1セット 40種類

販売価格：50 LINEコイン

購入方法：「LINE」内「スタンプショップ」、または「LINE STORE」にて販売

LINE STORE URL：https://line.me/S/sticker/32780366

エディオン公式LINEアカウント：https://page.line.me/ndx2773d

※ 「LINE」アプリ内のスタンプショップにて「エディオン」または「いいなちゃん」で検索してください。

※ エディオンLINE公式アカウントを「友だち追加」していなくてもご購入いただけます。