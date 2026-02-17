トライアル、スーパーセンターへのAI発注最適化ソリューション「CIX-自動発注」導入完了 〜「ITで流通を変える」ビジョンの実現に向け、店舗オペレーションのDXを加速





4. エンドースメント



トライアルカンパニー 代表取締役社長 石橋亮太 コメント



我々が掲げるビジョン『テクノロジーと、人の経験知で、世界のリアルコマースを変える。』を具現化する上で、今回の取り組みは極めて重要なマイルストーンとなります。



データと最適化エンジンを高度に連携させることで、店舗スタッフの補充業務を約10%軽減し、同時に在庫を20%削減できるという確かな成果が実証されました。しかし、数値以上の本質的な価値は、人とシステムの役割分担の再定義にあります。



テクノロジーを通じて従来の人の作業とシステムの作業を再構築し、現場から「発注や判断に迷う」という『悩むムダ』を徹底的に排除する。 そうして、お客様が「買いやすい」、そして「買いたい」と思える売場づくりと売場維持に、人が真に集中できる環境を整えていきます。