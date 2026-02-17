¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡¢ÉÔÀµ¸¡ÃÎ¤È´éÇ§¾Ú¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤¿¿·¤¿¤ÊÉÔÀµÂÐºö¤òÆ³Æþ
¡Á¸ýºÂÍøÍÑ¤Î¥×¥í¥»¥¹Á´ÂÎ¤Ç¡¢ËÜ¿ÍÍøÍÑ¤ÎÀµÅöÀ¤ò³ÎÇ§¡Á
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹(CEO)¡§±ß»³ Ë¡¾¼¡¢°Ê²¼¡Ö½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡×¡Ë¤Ï¡¢ÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤ä¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡¢ÉÔÀµ¸ýºÂÍøÍÑ¤ÎËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¡¢¼è°ú»þ¤ÎÉÔÀµ¸¡ÃÎ¤È´éÇ§¾Ú¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤¿¿·¤¿¤ÊÉÔÀµÂÐºö¤ò¡¢2026Ç¯£³·î¡ÊÍ½Äê¡Ë¤è¤ê½ç¼¡Æ³Æþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼èÁÈ¤Ï¡¢´û¤Ë½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤¬Æ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëËÜ¿ÍÇ§¾Ú´ðÈ×¡ÖLIQUID Auth¡×¤È¡¢¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤·¤¿ AML/CFT¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖAMLion¡Ê¥¢¥à¥ê¥ª¥ó¡Ë¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ýºÂ³«Àß¤«¤é½é²óÍøÍÑ¡¢Æü¡¹¤Î¼è°ú¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤´ËÜ¿Í¤Ë¤è¤ëÀµÅö¤ÊÍøÍÑ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò°ì´Ó¤·¤Æ³ÎÇ§¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¹âÅÙ²½¤¹¤ëÉÔÀµÍøÍÑ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤è¤ëÀµÅö¤ÊÍøÍÑ¤ò³ÎÊÝ
¶áÇ¯¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤äÉÔÀµ¸ýºÂÇäÇã¤Ê¤É¡¢Âè»°¼Ô¤Ë¤è¤ëÉÔÀµÍøÍÑ¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÇ§¾Ú¾ðÊó¤¬Åð¼è¤µ¤ì¤ë¼ê¸ý¤â¹âÅÙ²½¤·¡¢ÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï°ìÃÊ¤È¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Ï²¼µ£²¤Ä¤ò¼´¤Ë¡¢ÉÔÀµÂÐºö¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¼è°ú»þ¤ÎÉÔÀµ¸¡ÃÎ
¢ËÜ¿Í¤Ë¤è¤ëÀµÅö¤ÊÍøÍÑ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î³ÎÇ§
¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¡ÖÉÔÀµ¸¡ÃÎ ¡ß ´éÇ§¾Ú¡×¤Î»ÅÁÈ¤ß
¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤·¤¿ AML/CFT¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖAMLion¡Ê¥¢¥à¥ê¥ª¥ó¡Ë¡×¤Ç¡¢¼è°ú»þ¤ÎÁàºîÆâÍÆÅù¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢ÉÔÀµ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¡ÖLIQUID Auth¡×¤Ë¤è¤ëÄÉ²Ã¤Î´éÇ§¾Ú¤òµá¤á¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼è°úÁàºî¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸ýºÂ³«Àß¼ÔËÜ¿Í¤«¤òÆ°Åª¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¡¢ÉÔÀµÍøÍÑ¤ÎÌ¤Á³ËÉ»ß¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÏÉáÃÊ¤É¤ª¤ê¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¡¢É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Î¤ßËÜ¿Í³ÎÇ§¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÍøÊØÀ¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
LIQUID Auth¡Ê¥ê¥¥Ã¥É¥ª¡¼¥¹¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
AMLion¡Ê¥¢¥à¥ê¥ª¥ó¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£¸å¤â¡¢ÉÔÀµÍøÍÑ¤ä¶âÍ»ÈÈºá¤Î¹âÅÙ²½¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Ç§¾Úµ»½Ñ¡¦ÉÔÀµ¸¡ÃÎ¥í¥¸¥Ã¥¯¡¦AML/CFT ÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ò·ÑÂ³¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ÍøÊØÀ¤È°ÂÁ´À¤òÎ¾Î©¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ÞÃæ¿´¼çµÁ¤Î¤â¤ÈºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÊÑ³×¤·¡¢¼Ò²ñ¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤ÇÊØÍø¤Ê¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô ¹Êó¡¦IRÉô¡§kouhou_pr@netbk.co.jp
