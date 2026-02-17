ドクターが登場する医療アニメで保険・製薬・病院・介護のマーケ課題「伝わらない」を解決～1700万部人気漫画・妻夫木主演ドラマ『ブラックジャックによろしく』を活用した御社サービス専用の医療アニメ作ります
企業向けAIアニメーション制作事業を展開する株式会社海馬（本社：東京都、代表取締役：北村勝利、以下「当社」）は、医療マンガ『ブラックジャックによろしく』（佐藤秀峰 著）の素材を活用した、医療分野特化型AIアニメ制作パッケージ「BJアニメ」の提供を開始いたします。
■ 「ドクタ/医師が登場する医療アニメ」という新しい選択肢
医療保険の仕組み、がんの早期発見の重要性、精神疾患への正しい理解--。こうした情報は国民の生活に直結するにもかかわらず、「テキストや図解では伝わらない」「専門的すぎて読んでもらえない」という課題を多くの企業・自治体が抱えています。
**「ドクター/医師が登場する医療アニメ」**は、この課題に対するシンプルかつ強力な解決策です。
図解やインフォグラフィック動画ではどうしても「説明資料の延長」になりがちですが、ドクターというキャラクターが語り、患者とのリアルなやり取りの中でストーリーが展開されることで、視聴者は自分ごととして情報を受け取ることができます。そしてこの「ドクター」を、ゼロから作る必要はなく、すでに国民的知名度を誇るIPを活用することで「見られるアニメ」を作ります。
■ なぜ『ブラックジャックによろしく』なのか
『ブラックジャックによろしく』は、シリーズ累計発行部数1,700万部を突破し、2003年にはTBS系列「金曜ドラマ」枠で妻夫木聡主演の連続ドラマとしても放送された、日本を代表する医療マンガです。
全13巻にわたり、がん、心臓病、精神疾患、不妊治療、小児医療など幅広い医療テーマがリアルに描かれています。そしてこの作品は、商用利用を含む二次利用がフリーで認められた極めて稀有な作品です。つまり、1,700万人が知っている"国民的医療マンガのドクター"を、御社の代弁者として起用できるということです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341738/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341738/images/bodyimage2】
■ サービス概要
コンセプト： ドクター/医師が登場する医療アニメで、「伝わらない」を解決する
提供内容：
企画・脚本からAIアニメ制作・編集・MA（音声収録）までワンストップで対応。原作全13巻の中から、クライアントの訴求テーマに最適なシーンやキャラクターを選定し、30秒～5分程度のショートアニメを制作します。SNS縦型動画、Webサイト埋め込み、営業ツール、セミナー教材など、用途に応じた最適フォーマットで納品します。
対応分野：活用例
・がん保険・医療保険・生命保険
・就業不能保険の商品説明、加入促進製薬
・ヘルスケア疾患啓発（がん・心臓病・精神疾患）、検診促進キャンペーンメンタルヘルス企業向け研修動画、復職支援プログラム解説、偏見解消コンテンツ自治体
・公共医療制度（高額療養費等）の周知、福祉啓発、救急適正利用の広報医療機関
・クリニック患者向け治療説明動画、インフォームドコンセント支援士業医療訴訟
・障害年金・成年後見制度の解説コンテンツ
■ 3つの強み
1. ドクターが登場するから「伝わる」
図解やナレーションだけの動画とは異なり、ドクターと患者のドラマが展開されることで、視聴者が感情移入しながら情報を受け取れます。1,700万部の読者認知とドラマ化の知名度により、「あの作品のドクターだ」と瞬時に信頼を獲得できます。
2. 医療テーマの「網羅性」で企画が速い
