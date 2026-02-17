【流通販促DX】媒体制作における企画・商品選定・制作・校正・配信 全工程をデジタルでつなぐ「」媒体制作プロセスの統合基盤」 流通販促DXソリューションセミナー
商品情報管理から媒体制作の効率化まで実現するソリューションセミナーのご案内です。
流通・小売業界の販促現場において、このような課題はございませんか？
●取引先からExcelや帳票を用いて商品提案されているため、システム登録の二重作業が発生している
●商品情報と商品画像が別々に管理され、探すだけで時間がかかる
●商品選定の作業にExcelや紙を使用しており、非効率で最新情報の共有も難しい
●チラシやECの制作時に何度も手作業でデータを転記し、ミスが発生している
●制作物への修正指示がメールや紙でバラバラに届き、進捗管理が限界を迎えている
これら「情報・ツールの分断」を解消し、販促制作業務のあり方を根本から変えるソリューション『CIERTO』をご案内いたします。
■ 販促の「企画・制作・校正」をひとつのプラットフォームで
本サービスは、国内屈指の導入実績を誇るデジタルアセット管理（DAM）と商品情報管理（PIM）を兼ね備えたソフトウェアである「CIERTO」をベースに、流通企業の販促フローに特化した機能を網羅した「媒体制作プロセス統合基盤」です。
＜主な提供価値＞
●企画と資産の完全同期
CIERTO内の商品情報・画像を参照しながら、システム上で販促商品の選定・企画が完結します。
●自動連携による脱・転記
確定した商品情報は、InDesign等の制作アプリに連携。手入力によるミスを根絶します。
●オンライン校正の統合
制作中の媒体はWebブラウザ上で関係者全員が同時に校正。指示の集約を自動化し、リードタイムを劇的に短縮します。
「情報資産を管理する」だけでなく、その資産を「どう使って媒体を作るか」までを一気通貫でサポートいたします。
■セミナー概要
開催日時：2026年3月10日（木） 15：30～16：20
主催：株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン
登壇者：株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン 営業本部 鈴木 優
参加費用：無料
定員人数：500人（オンライン）
参加方法：Zoom
申し込みはこちら：https://www.vpj.co.jp/seminar/detail.html?id=135
■セミナー詳細
1. 流通販促の現場を圧迫する「3つの分断」とその解消法
商品マスタ・画像素材・制作現場がバラバラであることによる損失を可視化し、解決の糸口を提示します。
2. DAM×PIM統合基盤：販促アセットを「正解データ」として一元化する技術
商品情報と画像を紐づけて管理し、必要な素材を即座に見つけ出すための最適な管理構造を解説します。
3. システム上で完結する「販促企画・商品選定」のデモンストレーション
Excelや紙を使わず、CIERTO上でカタログやチラシの掲載候補商品を選定・集約する最新の操作画面を公開します。
4. 脱・紙とメール：ブラウザ上での「同時並行オンライン校正」活用術
仕入先や商品担当など複数人による修正指示を一本化し、校正回数の削減と制作リードタイムの大幅短縮を実現する秘訣をお伝えします。
5. 制作現場のDX：制作アプリ（InDesign等）やECへのシームレスな自動データ連携
確定した商品情報を制作側へダイレクトに流し込み、人為的な転記ミスをゼロにする連携フローをご紹介します。
【CIERTOについて】
「CIERTO」は、デジタルアセットマネジメント（DAM）と商品情報管理（PIM）を統合した国内唯一のDXソリューションです。DAMは画像や動画そしてグラフィックス等のデジタルアセットの情報管理を行い、各種媒体・コンテンツの制作そして配信を支援します。一方PIMは商品情報を管理する事により、ECやWebそしてカタログ等の販促媒体に向けて、商品に関わる詳細な情報と、商品写真や動画をDAMとの連携によりシームレスに配信します。この様にDAMとPIMを統合した「CIERTO」の基本的な概念は、情報の一元管理とフォーマットの異なる媒体に向けたワンソースマルチチャネル配信、これによる生産性の向上とブランディングの統一を実現する事です。
