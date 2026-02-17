累計500万食の人気冷凍おかず「わんまいる 健幸ディナー」 国産100%のこだわりをそのままにAmazonクールマルシェで販売開始
国産食材100%使用、ご当地ブランド食材を使った献立も豊富に採用、簡単に出来て美味しく健康的な冷凍おかずセット｢健幸ディナー｣や「美食弁当」を全国へ宅配している｢わんまいる｣を運営する株式会社ファミリーネットワークシステムズ（本社:大阪市北区､代表取締役社長:堀田 茂､以下､FNS)は､健幸ディナーセットの新たな販売チャネルとして、Amazonクールマルシェにて、2月19日（木）より販売を開始します。健康志向の高まりと、手軽に安心できる食事を求める声に応える形で、より多くのお客様にお届けできる販売チャネルを拡大いたします。
【発売の背景】
近年、健康意識の高まりや共働き世帯の増加により、「手軽で安心できる食事」へのニーズが急速に拡大しています。一方で、食品添加物や輸入食材への不安から、国産食材を選びたいという声も増えています。FNSは平成21年より冷凍おかずの開発をはじめ、主菜・副菜すべてに国産食材を使用した冷凍おかずセット「健幸ディナー」を提供してまいりました。これまでの販売チャネルでは多くのお客様にご支持いただき、累計販売数は500万食を突破。この度、より幅広い層のお客様にお届けするため、Amazonクールマルシェでの販売を開始いたします。
【健幸ディナーの特徴】
１.国産食材100%の徹底したこだわり
主菜・副菜に使用する食材はすべて国産。産地の見える調達体制と、独自の品質管理基準により、
安心して毎日の食卓に取り入れていただける内容に仕上げています。
２．合成保存料不使用
「家族に食べさせたいと思える食事」を理念に、合成保存料を使用せずに製造。素材本来の味わいを大切にしながら、冷凍技術によって安全性とおいしさを両立しています。
３．一品ずつ個食パックで、湯せん・流水など簡単調理
すべての料理を一品ずつ個食パックにしており、必要な分だけ取り出して調理可能。温かくして食べる料理は湯せん（鍋料理など）、冷たくして食べる料理（お浸しなど）は流水解凍と、料理に合わせた解凍方法を採用することにより、より美味しく、商品ラインナップも幅広く対応ができます。
４．管理栄養士監修のバランス設計
栄養バランス、塩分、カロリーに配慮しながら、満足感のある味わいを実現。
高齢者、単身者、働く世代など、幅広いライフスタイルに対応しています。
５．累計500万食突破の実績
発売以来、多くのお客様から「味が良い」「安心して続けられる」「冷凍とは思えない」といった声をいただき、シリーズ累計500万食を突破しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340930/images/bodyimage1】
【商品詳細】
商品・・わんまいる 健幸ディナー （5食セット）
内容・・1食（主菜1品・副菜2品）×5食セット
価格・・7,000円（税込・送料込）
商品・・わんまいる 健幸ディナー （10食セット）
内容・・1食（主菜1品・副菜2品）×10食セット
価格・・13,500円（税込・送料込）
【販売情報】
販売開始日：2月19日（木）
販売場所：Amazonクールマルシェ「まみーるわん」
【会社概要】
会社名 ：株式会社ファミリーネットワークシステムズ
設立 ：1993年9月
代表者 ：堀田 茂
資本金 ：9,500万円
所在地 ：(本社)大阪市北区太融寺町8-8
事業内容 ：冷凍ミールキット、冷凍惣菜（和食・洋食・中華）の開発
カタログ宅配事業・ネット通販事業
スーパー・百貨店・通販会社への卸事業・海外への輸出
展開ブランド：わんまいる ・ BonQuish（ボンキッシュ）
運営サイト ： https://www.onemile.jp/
公式Facebook ： https://www.facebook.com/onemileofficial/
公式Instagram： https://www.instagram.com/onemileofficial/
