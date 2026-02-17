株式会社エンスカイ（本社：埼玉県草加市）は、2026年2月20日（金）より「横田慎太郎 奇跡のバックホーム フレーム切手セット」の予約申込の受付を開始いたします。



© HANSHIN Tigers

脳腫瘍と闘いながらも、常に前を向き続け、ひたむきな姿勢と仲間を思う心で多くの人の記憶に深く刻まれた元阪神タイガース・横田慎太郎氏。

本フレーム切手セットでは、これまで公開されることの少なかった貴重な幼少期の写真をはじめ、高校生活で積み重ねた努力の日々、阪神タイガースの一員としてグラウンドに立ち、ファンを魅了した数々の瞬間、そして、多くの人の記憶に深く刻まれている引退試合での奇跡のバックホームまで――。夢を追い続けた時間、そして最後まで諦めなかった姿。それらすべてを、フレーム切手セットという形で一枚一枚に刻みました。

さらに、本商品のために阪神タイガース時代の同期選手から寄せられた温かいメッセージも収録。スポーツニッポン新聞社と共同で企画、立案し、引退試合の翌日の紙面、横田氏の生涯年表、親交の深かった記者からのメッセージを収めたフォトアートを同梱。

横田氏が残してくれた勇気と希望、そして“あきらめない心”を未来へとつなぎ、本商品が多くの方の心を照らし続ける存在となることを願っております。

※「㈱エンスカイ」と「スポーツニッポン新聞社」は、本商品の売り上げの一部を、脳腫瘍に関する支援・啓発活動の一助とするため、「特定非営利活動法人脳腫瘍ネットワーク」へ寄付いたします。

※「フレーム切手」は日本郵便株式会社の登録商標です。

※商品デザイン及び写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

商品イメージ【1】



▲フレーム切手

[110円切手（シールタイプ） ×10枚]



▲プレミアムホルダー×１個



▲大型ポストカード×８枚（計８種）

サイズ（約）：縦100×横163ｍｍ

表 表 表

裏 裏 裏

▲フォトアート×3枚（計3種）

サイズ：A４サイズ

引退試合の翌日の紙面,横田氏の生涯年表,親交の深かった記者からの

メッセージを収めたフォトアート。

商品イメージ【2】

これまで公開されることの少なかった貴重な幼少期の写真をはじめ、高校生活、阪神タイガースの一員としてグラウンドに立ち、ファンを魅了した数々の瞬間、そして、引退試合での奇跡のバックホームまで――。夢を追い続けた時間、そして最後まで諦めなかった姿。さらに、本商品のために阪神タイガースの時代の同

期選手から寄せられた温かいメッセージも収録。



▲プレミアムホルダー 展開イメージ・表面





▲プレミアムホルダー 展開イメージ・中面

















同期入団３選手からのメッセージ。※本メッセージはホルダーに印刷されています。

お申込みについて

■商品名 横田慎太郎 奇跡のバックホーム フレーム切手セット

■商品代金 1個 7,700円(消費税込)＋別途送料

■商品内容

・フレーム切手〔110円切手(シールタイプ) 10枚〕× 1シート

・プレミアムホルダー× 1個

・大型ポストカード × 8枚（計8種）

・フォトアート × 3枚（計3種）

■お申込み期間：2026年2月20日（金）～2026年4月10日（金）

Webは2月20日（金） 0時15分より予約開始

■商品のお届け：2026年5月30日（土）から順次、2週間以内でお届け

※お申込み期間、商品代金、お申込み方法、別途送料、その他手数料につきましては

下記販売サイトをご確認ください。

「郵便局」でのお申込みについて

販売者：株式会社郵便局物販サービス

・郵便局の窓口と「郵便局ネットショップ」でお申込みいただけます。

「 郵便局のネットショップ 」は2月20日（金）0時15分より予約開始

https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/aflyer260220-01/