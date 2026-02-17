アフィリエイト初心者セミナー【2026年2月回】を、一般社団法人日本アフィリエイト協議会（JAO）が2026年3月1日（日）24時まで無料オンライン配信中 ※申込受付は2/27（金）正午まで
アフィリエイト初心者セミナー【2026年2月回】を、一般社団法人日本アフィリエイト協議会が2026年3月1日（日）24時まで無料オンライン配信中です。視聴をご希望頂ける方は、2026年2月27日（金）正午までにお申し込みください。
アフィリエイト初心者セミナー【2026年2月回】では集客（アクセスアップ）やアフィリエイト成果につながりやすい記事・ページの作り方、アフィリエイト広告主・ASP（アフィリエイト・サービス・プロバイダー）・ジャンルの選び方、先輩アフィリエイターの事例紹介、景品表示法をはじめとした法律＆ガイドライン等についてアフィリエイト専門講師よりお話させて頂いております。
セミナー視聴費用は無料ですので、アフィリエイトサイトやブログ、SNSアカウントを持っており、集客と成果アップにつながる取り組み方を学ばれたいアフィリエイターの方は、【2026年2月27日（金）正午】までにお申込みをお願い致します。
▽アフィリエイト初心者セミナーをオンライン配信中（2/27(金)正午まで受付）
https://www.japan-affiliate.org/news/2ndkouza2602rokuga/
▽アフィリエイト初心者セミナー：申込フォーム
https://business.form-mailer.jp/fms/0612007d101656
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
アフィリエイト初心者セミナー<オンライン配信>：概要
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■主催：
一般社団法人 日本アフィリエイト協議会（JAO）
https://www.japan-affiliate.org/
■受付： 2026年 2月27日（金）正午まで
■配信： 2026年 3月 1日（日）24時まで
■会場
Zoomミーティング配信でのオンライン視聴
※お申し込み頂いた方にセミナー視聴方法をメールでご案内いたします。
■費用
無料
■アフィリエイトセミナーの内容
・集客や成果につながりやすい記事・ページの作り方
・アフィリエイト広告主やASPの選び方
・先輩アフィリエイト事例紹介
・景品表示法などの法律＆ガイドライン
・本日のまとめ
■定員
なし
■参加条件
・アフィリエイトサイト、アフィリエイトブログを持っている方であればどなたでも無料でご視聴頂けます。
・サイトかブログをお持ちでない方も「“超”初心者向け無料アフィリエイト基礎講座」を受講していれば受付可能です。
https://www.japan-affiliate.org/topics/1stkouzamain/
・一般社団法人日本アフィリエイト協議会（JAO）に会員登録していない方でも、無料で視聴可能です。
■アフィリエイト講師紹介「笠井北斗」
アフィリエイトが世に出始めた1999年よりアフィリエイト広告やネット広告業界の健全化活動に取り組む、インターネット広告の専門家。27年以上に渡るアフィリエイターとしての活動に加えて、広告主や代理店、ASPの支援事業や、関係省庁＆他団体向けにネット広告の講師協力も行う。一般社団法人日本アフィリエイト協議会(JAO)の代表理事を務める。
クロスワーク株式会社代表取締役。第6回WebグランプリWeb人部門特別賞を受賞。東京都表示適正化対策専門助言員。東京デジタルCATS助言員。埼玉県インターネット適正広告連絡会参加。京都府『令和7年度ネット不適正表示事業者撲滅業務』遂行中。群馬県、佐賀県、広島県のインターネット広告適正化の取組と悪質ネット広告対策に協力中。
【アフィリエイト初心者セミナー<オンライン配信>：詳細＆申し込み方法】
▽アフィリエイト初心者セミナーをオンライン配信中（2/27(金)正午まで受付）
https://www.japan-affiliate.org/news/2ndkouza2602rokuga/
下記URLをクリックし、アフィリエイトセミナー専用フォームからお申し込み下さい
▽アフィリエイト初心者セミナー：申込フォーム
https://business.form-mailer.jp/fms/0612007d101656
【アフィリエイト初心者セミナーに関するお問い合わせ先】
一般社団法人 日本アフィリエイト協議会（JAO）
https://www.japan-affiliate.org/
電話： 03-5324-2555（平日10:00-15:00）
e-mail： info@japan-affiliate.org
【一般社団法人 日本アフィリエイト協議会（JAO）とは】
一般社団法人 日本アフィリエイト協議会（JAO）はアフィリエイト・ビジネスの健全な発展と普及、そして消費者利益と事業者利益の共存と成長を図る事を目的とし、アフィリエイト・サイト運営者（アフィリエイター）、広告主、アフィリエイト・サービス・プロバイダー（ASP）、そして広告代理店間で協力し活動しているアフィリエイトに特化した業界団体です。2026年2月現在、約500名のアフィリエイト関係者が会員として参加中です。
日本アフィリエイト協議会ではこれからアフィリエイトを始める方を対象とした無料セミナー『“超”初心者向け無料アフィリエイト講座』や、広告主側の担当者を主な対象とした『広告主向けアフィリエイト運用セミナー』、年末の大型企画『Japan Affiliate Summit -本気でアフィリエイトを学ぶ会-』等のイベントを定期開催しております。また、「アフィリエイト・ガイドライン」や「アフィリエイト市場調査」も公表しております。
【公式サイト】一般社団法人 日本アフィリエイト協議会(JAO)
https://www.japan-affiliate.org/
【JAO】アフィリエイト・ガイドライン
https://www.japan-affiliate.org/guideline/
【セミナー＆講座＆講習会情報】アフィリエイト・イベントカレンダー
https://www.japan-affiliate.org/calendar/
【定期開催】“超”初心者向け無料アフィリエイト基礎講座
https://www.japan-affiliate.org/topics/1stkouzamain/
【定期開催】アフィリエイト初心者セミナー
https://www.japan-affiliate.org/topics/2ndkouzamain/
【JAO】アフィリエイト広告代理店＆運用代行会社一覧
https://www.japan-affiliate.org/members/agency/
【JAO】ASP一覧（アフィリエイト・サービス・プロバイダー）
https://www.japan-affiliate.org/members/asplist/
【JAO】インターネット上の広告の適正化の取り組み
https://www.japan-affiliate.org/adoptimization/
配信元企業：日本アフィリエイト協議会
