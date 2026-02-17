株式会社サンクユー、EC-CUBE4.3への最新バージョンアップ対応を解説したコラムを公開 ― セキュリティ強化・新機能・サポート延長の必要性を徹底解説 ―
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、ECサイト構築プラットフォーム「EC-CUBE」における最新版 EC-CUBE4.3へのバージョンアップ対応について、セキュリティ・機能強化・サポート観点から詳しく解説したコラム「【最新版】EC-CUBE4.3へのバージョンアップを徹底解説｜セキュリティ・機能・サポートの観点から見る移行の必要性」を公開しました。
本コラムでは、EC-CUBE4.3で追加・改善された主要な機能と、バージョンアップを行うことで得られるメリット、移行時の注意点などをわかりやすく整理しています。
ECサイトの安定運用や安全性強化を目指すEC担当者、経営層にとって必読の内容です。
■ なぜ今、EC-CUBE4.3へのバージョンアップが重要なのか
EC-CUBEは国内でも広く使われているオープンソースのECパッケージですが、バージョンが古いまま運用を続けると、以下のようなリスクが発生します。
・古い脆弱性を狙った攻撃に対する耐性が低い
・新しい決済サービスや外部連携機能が利用できない
・OSやPHPの新バージョンとの互換性が失われる
・サポート終了により保守・運用が困難になる
新しいバージョンでは、セキュリティ強化・パフォーマンス改善・管理画面UIの向上・外部連携強化などが行われており、サイト運用の信頼性向上や顧客体験の改善につながります。
■ コラムで解説している内容（問い合わせにつながる要点）
・EC-CUBE4.3で強化された主要なセキュリティ対策
最新脆弱性への対応やCSRF/セッション管理の改善など。
・新機能・改善点の実践的な解説
管理画面の操作性向上、API連携の強化、パフォーマンス最適化 など。
・移行手順と注意ポイント
バージョンアップに伴うPHPバージョン要件、プラグイン互換性、テスト運用のすすめ。
・移行時の工数と費用の概算例
企業規模や機能要件に応じた目安を提示。
■ 「EC-CUBE4.3への移行」で得られる効果
・安全性の確保
最新のセキュリティ対応により、脆弱性を突かれるリスクを低減。
・最新機能の活用
顧客体験向上や業務効率化につながる新機能を利用可能に。
・安定したサポート体制
古いバージョンからの脱却により、公式・コミュニティ双方の支援が受けられる。
■ コラムはこちら
【最新版】EC-CUBE4.3へのバージョンアップを徹底解説｜セキュリティ・機能・サポートの観点から見る移行の必要性 | サンクユーWEB制作ブログ
https://www.thank-u.net/blog/eccube/eccube43-update/
■ サンクユーのEC-CUBEバージョンアップ支援について
サンクユーでは、EC-CUBEのバージョンアップを安全かつスムーズに進めるための支援を提供しています。
現行バージョンの課題整理からアップデート計画、
・影響範囲の調査
・プラグイン互換性チェック
・テスト・ステージング環境での検証
・本番リリース支援
まで、一貫した対応が可能です。
「うちのECサイトでも脆弱性が不安だ」
「外部サービスとの連携を最新にしたい」
「運用負荷を下げつつ安全にバージョンアップしたい」
といった企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
【株式会社サンクユーについて】
EC-CUBEのインテグレートパートナーとして、ECサイトの新規構築からカスタマイズ、保守・運用までをワンストップで提供。
特に、事業者様ごとの細やかな要望に応える柔軟なカスタマイズ開発を得意とし、BtoB-ECからBtoCサイトまで、多くのECサイトの成功を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立 ：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【EC-CUBEについて】
株式会社イーシーキューブが開発・提供する、日本で最も利用されているオープンソースのEC構築パッケージです。
無料でダウンロードできるソースコードをベースに、事業者のニーズに合わせてデザインや機能を自由にカスタマイズできる高い柔軟性が特長です。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー 担当：広報担当
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
