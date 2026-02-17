高齢者向け安全インテリジェント監視システム市場：接続方式別、製品タイプ別、技術別、用途別、販売チャネル別、エンドユーザー別－2026-2032年世界予測
高齢者向け安全インテリジェント監視システム市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均12.30%で成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、高齢者向け安全インテリジェント監視システム市場に関する市場調査レポートを発行・販売します。
「高齢者向け安全インテリジェント監視システムレポート」では戦略的利害関係者に、技術、ケア提供、人間中心の優先事項を枠組みとした高齢者安全インテリジェントモニタリング環境の簡潔な概要を言及するほか、米国における関税変更が高齢者監視システムのサプライチェーン耐性、製品設計、調達戦略に及ぼす運用上および戦略上の影響評価を分析します。
世界の高齢者向け安全インテリジェント監視システム市場規模は、2025年に29億2,000万米ドルと評価され、2026年の31億8,000万米ドルから2032年には65億8,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1912502-elderly-safety-intelligent-monitoring-system.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 高齢者向け安全インテリジェント監視システム市場：接続性別
第9章 高齢者向け安全インテリジェント監視システム市場：製品タイプ別
第10章 高齢者向け安全インテリジェント監視システム市場：技術別
第11章 高齢者向け安全インテリジェント監視システム市場：用途別
第12章 高齢者向け安全インテリジェント監視システム市場：販売チャネル別
第13章 高齢者向け安全インテリジェント監視システム市場：エンドユーザー別
第14章 高齢者向け安全インテリジェント監視システム市場：地域別
第15章 高齢者向け安全インテリジェント監視システム市場：グループ別
第16章 高齢者向け安全インテリジェント監視システム市場：国別
第17章 米国高齢者向け安全インテリジェント監視システム市場
第18章 中国高齢者向け安全インテリジェント監視システム市場
第19章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・高齢者安全インテリジェントモニタリング環境の中核テーマは何ですか？
技術融合、規制の動向、ユーザー中心設計、サービス提供モデルに関する議論の枠組みです。
・高齢者の安全監視分野での技術的ブレークスルーは何ですか？
センサーフュージョンとマルチモーダルデータ処理により、より正確で状況に応じたリスク評価が可能となります。
・高齢者安全監視分野における競合環境はどのような特徴がありますか？
専門デバイスメーカー、ソフトウェア・プラットフォームベンダー、システムインテグレーター、サービス志向プロバイダーが混在しています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
プレスリリース詳細へ