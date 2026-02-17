使い捨て真空採血管市場：製品タイプ別、添加剤別、材質別、用途別、エンドユーザー別、流通チャネル別－世界の予測2026-2032年
使い捨て真空採血管市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均8.39%で成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、使い捨て真空採血管市場に関する市場調査レポートを発行・販売します。
「使い捨て真空採血管レポート」では臨床、製造、規制の促進要因が使い捨て真空採血管と調達戦略をどのように再構築しているかを概説する鋭い導入部を言及するほか、材料専門知識、添加剤の革新、サプライチェーンの回復力を統合することで、主要サプライヤーと流通パートナーが差別化を図る方法を強調した競合情報サマリーを分析します。
世界の使い捨て真空採血管市場規模は、2025年に4億3,527万米ドルと評価され、2026年の4億6,443万米ドルから2032年には7億6,527万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1912743-disposable-vacuum-blood-collection-tubes-market-by.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 使い捨て真空採血管市場：製品タイプ別
第9章 使い捨て真空採血管市場添加剤別
第10章 使い捨て真空採血管市場：素材別
第11章 使い捨て真空採血管市場：用途別
第12章 使い捨て真空採血管市場：エンドユーザー別
第13章 使い捨て真空採血管市場：流通チャネル別
第14章 使い捨て真空採血管市場：地域別
第15章 使い捨て真空採血管市場：グループ別
第16章 使い捨て真空採血管市場：国別
第17章 米国使い捨て真空採血管市場
第18章 中国使い捨て真空採血管市場
第19章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・使い捨て真空採血管市場の市場規模はどのように予測されていますか？
2025年に4億3,527万米ドル、2026年には4億6,443万米ドル、2032年までには7億6,527万米ドルに達すると予測されています。CAGRは8.39%です。
・使い捨て真空採血管市場における主要企業はどこですか？
Becton, Dickinson and Company、FL MEDICAL s.r.l.、Greiner Bio-One International GmbH、Kindly（KDL）Meditech、Meril Life Sciences Pvt. Ltd.、Ningbo Siny Medical Technology Co., Ltd、Nipro Corporation、Sarstedt AG & Co. KG、Terumo Corporation、Thermo Fisher Scientific Inc.などです。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
