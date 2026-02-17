サブウェイが大阪府吹田市 江坂駅前に初出店！ 『江坂駅前店』 2月24日（火）オープン

WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT株式会社（本社：東京都大田区）が展開するサンドイッチチェーン「サブウェイ」は、『江坂駅前店』を2026年2月24日（火）にオープンいたします。

当店は、大阪府 御堂筋線「江坂駅」北改札に直結しているオフィスビル「EDGE江坂」2階に出店します。

江坂駅前店 イメージ

江坂駅は、駅前にオフィスビルが立ち並び、その周辺には住宅街が広がるエリアのため、通勤・通学で駅を利用される方はもちろん、平日・休日を問わず多くの方で賑わっています。当店は駅直結の利便性の高い立地に出店し、朝8時より営業を開始いたします。通勤・通学時の朝食からランチタイム、ご帰宅時の夕食まで、毎日のさまざまなシーンでご利用いただける店舗として、老若男女幅広いお客様のご来店を期待しています。

当店は「セルフオーダーシステム」を導入しており、初めてご来店いただく方でもご自身のペースで安心してご注文いただけます。サブウェイはお好みに合わせてサンドイッチをカスタマイズいただけるのが特徴ですが、その一方で注文方法にハードルの高さを感じる方もいらっしゃいます。そのような方もこの「セルフオーダーシステム」を使い、注文画面上のガイダンスに従うことで、ご自分のペースでカスタマイズを楽しむことができます。初めてサブウェイを利用される方にも、ぜひお試しいただければと思います。皆様のご来店を心よりお待ちしております。

サブウェイは2026年2月現在、既存店の売り上げが64カ月連続で増加を続けており、2月24日の当店のオープンにより、全国の出店数は219店舗となる予定です（2026年2月17日現在）。

【江坂駅前店 店舗概要】

■オープン ： 2026年2月24日（火）

■住 所 ： 〒564-0051

大阪府吹田市豊津町9-1 EDGE江坂 2階

■営業時間 ： 8:00～20:00

■面 積 ： 50.31㎡（15.22坪）

■客 席 数 ： テイクアウト専門店

【店舗特徴】

●セルフオーダーシステムの導入

●デジタル・メニューボードの設置

WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENTでは、現在フランチャイズオーナー様を募集しております。火や油を使わないサブウェイ店舗は安全でクリーン。これにより低投資でコンパクトな厨房を実現できます。ご興味をお持ちの方は下記よりお問い合わせください。

WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT株式会社 店舗開発本部 電話：03-6423-6580 (代表) 受付時間：平日10:00～17:00 FAX：03-6423-6581 Email：subway_fc@subway.jp

サブウェイは1965年、アメリカ・コネチカット州で誕生しました。創業者のフレッド・デルーカが17歳の時に大学へ進む学費を貯めるために始めた“町のサンドイッチ屋”が、サブウェイの1号店となりました。その後、お客様一人ひとりの好みに合わせてサンドイッチを作るオーダーメイドスタイルが世界各国で支持され、現在世界100カ国以上に店舗を展開するサンドイッチチェーンに成長しました。日本では1992年3月25日に東京都港区に出店して以来、全国に店舗を展開しています。

店内で毎日焼き上げるパンに、ローストビーフやえび・アボカドなどこだわりの具材と、シャキシャキの野菜を挟み、サンドイッチアーティストと呼ばれるスタッフが、一つひとつ心を込めてお作りしています。